La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) : sviluppata negli Stati Uniti appositamente per combattere l’ipertensione, prevede un alto consumo di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e latticini a basso contenuto di grassi. È povera invece di grassi saturi, zuccheri aggiunti, carni rosse e soprattutto sale.

La dieta mediterranea: riconosciuta patrimonio immateriale dell’UNESCO, è basata su olio extravergine d’oliva come principale fonte di grassi, cereali integrali, verdure fresche, legumi, frutta di stagione e un consumo moderato di pesce e carne bianca. Diversi studi ne hanno confermato l’efficacia nel migliorare non solo la pressione, ma anche i livelli di colesterolo e il rischio cardiovascolare complessivo.