Pressione gomme auto: tutto quello che devi sapere per pneumatici invernali, estivi e 4 stagioni

La pressione delle gomme della tua auto è un elemento cruciale per garantire sicurezza e benessere durante la guida. Che si tratti di pneumatici invernali, estivi o 4 stagioni, conoscere il livello ideale di pressione aiuta a migliorare le performance del veicolo e a prevenire eventuali inconvenienti dovuti a perdite d’aria o a uno scarso contatto con l’asfalto.

Perché controllare la pressione delle gomme?

Una corretta pressione delle gomme influisce su diversi aspetti della tua automobile:

Sicurezza nella guida: una pressione adeguata garantisce un migliore contatto dello pneumatico con la strada, aumentando così la stabilità dell’auto e riducendo i rischi di incidenti e slittamenti dovuti all’aquaplaning.

una pressione adeguata garantisce un migliore contatto dello pneumatico con la strada, aumentando così la stabilità dell’auto e riducendo i rischi di incidenti e slittamenti dovuti all’aquaplaning. Comfort al volante : gomme con la giusta pressione permettono di avere una guida più confortevole e silenziosa, poiché assorbono le vibrazioni provenienti dalla strada.

: gomme con la giusta pressione permettono di avere una guida più confortevole e silenziosa, poiché assorbono le vibrazioni provenienti dalla strada. Risparmio sul consumo di carburante : una gomma sgonfia tende ad aumentare il consumo di carburante del tuo veicolo, poiché richiede più energia per essere azionato.

: una gomma sgonfia tende ad aumentare il consumo di carburante del tuo veicolo, poiché richiede più energia per essere azionato. Durata delle gomme: mantenere la pressione corretta degli pneumatici permette di prolungare la vita degli stessi, riducendo in tal modo i costi legati alla loro sostituzione.

Qual è l’indicazione di pressione giusta per le mie gomme?

Le case automobilistiche indicano nel libretto di uso e manutenzione del veicolo i valori ideali di pressione (misurata in bar) a cui devono essere gonfiate le gomme. Ricorda che questi parametri si riferiscono agli pneumatici previsti dalla casa per il modello specifico di auto: rivolgiti sempre a un gommista di fiducia per qualsiasi dubbio a riguardo.

Ti consigliamo anche di visitare questa pagina dedicata alla pressione pneumatici di uno dei produttori più noti e affidabili in Italia, qualora tu voglia approfondire ulteriormente la questione.

La pressione delle gomme estive, come detto precedentemente, è riportata sul libretto della tua auto. Solitamente si aggira intorno a 2-2.5 bar, ma è fondamentale ricordarsi di controllare spesso il valore e correggerlo quando necessario.

Gli pneumatici invernali in linea di massima hanno una pressione pari o leggermente superiore rispetto a quella delle gomme estive. L’aumento di pressione compensa la flessibilità maggiore del materiale con cui sono realizzati, favorendo così prestazioni ottimali anche a basse temperature.

Anche per le gomme 4 stagioni, tieni sempre come riferimento la pressione indicata dal produttore. Essendo pneumatici progettati per adattarsi a diverse condizioni climatiche, potrebbero aver bisogno di un livello di gonfiaggio diverso rispetto ai modelli specifici per una stagione.

Come e quando controllare la pressione delle gomme?

È consigliabile verificare la pressione almeno una volta al mese e anche prima di un lungo viaggio. A tal fine, puoi utilizzare un semplice strumento: il manometro.

Esistono vari tipi di manometri (analogici o digitali), che ti aiutano a misurare con precisione la pressione dei tuoi pneumatici. Puoi trovarli in vendita nei negozi specializzati o in stazioni di servizio.

Non dimenticare anche che alcuni momenti sono particolarmente indicati per il controllo della pressione degli pneumatici. Un esempio è quello di controllare i valori del manometro al mattino o dopo aver fatto percorrere l’auto meno di 3 km

Ricorda anche di verificare la pressione ogni volta che sostituisci le gomme nel passaggio da una stagione all’altra.

Infine, se prevedi di andare in viaggio con un bagaglio pesante, consulta il libretto d’uso e manutenzione del tuo veicolo per conoscere la pressione ideale delle gomme.

Se non ti senti sicuro a effettuare questo tipo di operazione in completa autonomia, rivolgiti al tuo gommista di fiducia per una consulenza.