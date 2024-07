Prestiti online e millennials: perché le nuove generazioni preferiscono il digitale

Un recente articolo pubblicato sulla rivista online finanza.com e relativo al mercato dei finanziamenti, cita un rapporto realizzato da Segugio.it ed Experian (una grande banca dati creditizia) che mostra come la richiesta di prestiti finalizzati e non finalizzati relativa all’anno 2023 sia stata in netta crescita (+10% rispetto al 2022 e + 27% rispetto al 2021).

Un dato sicuramente interessante e che merita una riflessione è che la crescita del settore è in buona parte legata alla crescente richiesta di prestiti online da parte di millennials (generazione Y, i nati fra il 1981 e il 1996) e generazione Z (i nati fra il 1997 e il 2012), in particolare nella fascia compresa tra i 18 e i 28 anni.

Per quanto concerne la generazione Z, l’aumento delle richieste è stato del 28% relativamente ai prestiti finalizzati e del 21% relativamente a quelli non finalizzati.

La crescita viene confermata anche dai dati del 2024 che hanno registrato sia un aumento degli acquisti digitali che dei finanziamenti online.

È facile ipotizzare che tale aumento sia legato anche al fatto che oggi è piuttosto semplice trovare il prestito personale online adatto per le tue esigenze; gli istituti di credito, infatti, offrono molti prodotti online che si differenziano per importo massimo concedibile, tasso di interesse, durata, finalità ecc.

Prestiti online: perché millennials e generazione Z preferiscono il digitale?

Perché le generazioni più giovani preferiscono richiedere prestiti online? La risposta è piuttosto semplice: le nuove generazioni sono nate in un’epoca in cui lo sviluppo del digitale era fortissimo, sviluppo che ad oggi peraltro non accenna a fermarsi. Tra l’altro, quando si parla di generazione Z, si parla anche di “nativi digitali” poiché coloro che vi appartengono non hanno conosciuto un mondo senza Internet, smartphone, social media e via discorrendo.

Appare del tutto normale che i più giovani, abituati fin da piccoli alle novità tecnologiche, scelgano modalità più smart per gestire le loro finanze; ecco perché molti istituti di credito propongono sempre più frequentemente prodotti dedicati specificamente agli under 35.

Finanziamenti online: una modalità smart

Le nuove generazioni tendono, per indole, a scegliere soluzioni sempre più veloci, comode, intuitive, che permettono loro di ottimizzare il tempo.

Da questo punto di vista, i finanziamenti online sono sicuramente più smart dei prestiti tradizionali, ovvero quelli la cui richiesta deve essere fatta recandosi di persona presso una filiale fisica della banca previo appuntamento durante gli orari di sportello.

Oggi richiedere un prestito online (come del resto aprire un conto corrente online) è piuttosto semplice e rapido e lo si può fare in qualsiasi momento, senza vincoli di orari: ci si collega al sito web della banca con il proprio smartphone o con un personal computer (o un tablet o un notebook), si effettua una rapida simulazione online per scegliere il prodotto più adeguato alle proprie esigenze e verificare l’impegno mensile che ci si assume, si forniscono le informazioni richieste (dati anagrafici, di contatto ecc.), si caricano le scansioni di alcuni documenti (carta di identità, documentazione reddituale ecc.) e si finalizza il tutto con la firma digitale.

Il tutto richiede circa 10 minuti di tempo; nel giro di 24 ore lavorative la banca comunicherà tramite e-mail l’esito della richiesta e se esso è positivo, ci si vedrà accreditato l’importo richiesto nel giro di pochi giorni.