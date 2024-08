Prestito pensionati: i Tassi di Interesse della Cessione del Quinto

La Cessione del quinto è una formula di prestito particolarmente conveniente per i pensionati che desiderano ottenere liquidità senza affrontare procedure complesse. Con l’aggiornamento dei tassi di interesse annunciato recentemente, diventa fondamentale comprendere come questi cambiamenti possano influenzare la decisione di ricorrere a questo tipo di finanziamento.

Stabilità dei Tassi di interesse nel 2024

A seguito del decreto n. 62375 del 24 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati sono stati aggiornati, offrendo un panorama chiaro per i prossimi mesi. L’INPS, con il messaggio 2614 del 16 luglio 2024, ha precisato i tassi applicabili per i prestiti attraverso la cessione del quinto di pensione, validi dal 1° luglio al 30 settembre 2024. Ecco un breve riassunto dei tassi:

per prestiti fino a 15.000 euro, il tasso medio è del 13,68% con un tasso soglia usura del 21,1000%;

per prestiti superiori ai 15.000 euro, il tasso medio si abbassa al 9,97% con un tasso soglia usura del 16,4625%.

Questi dati mostrano una sostanziale stabilità rispetto al trimestre precedente, confermando un ambiente favorevole per i pensionati che cercano prestiti accessibili.

Le Opzioni di Prestito più Vantaggiose

Una delle soluzioni più affidabili per i pensionati è il Prestito INPS in Convenzione, che sfrutta la formula tecnica della Cessione del Quinto.

Infatti, una delle migliori caratteristiche dei prestiti INPS in Convenzione con Cessione del quinto è che non sono finalizzati. Ciò significa che non devi giustificare la ragione del prestito, permettendoti di utilizzare i fondi come meglio credi. Questa flessibilità è ideale per i pensionati che potrebbero avere bisogno di coprire spese impreviste o desiderano semplicemente migliorare la propria qualità di vita.

Con la cessione del quinto, è possibile accedere a somme di denaro relativamente elevate, che possono essere rimborsate in un periodo fino a 10 anni. Questo allunga il periodo di rimborso e distribuisce il carico finanziario nel tempo, rendendo le rate mensili più gestibili.

I prestiti INPS in Convenzione con Cessione del quinto garantiscono un tasso fisso e una rata costante per tutta la durata del prestito. Il massimo della rata è legato al 20% della tua pensione netta, un limite che protegge i pensionati da sovraindebitamento e assicura che il prestito rimanga sostenibile.

Protezione tramite Assicurazione

L’inclusione di una polizza assicurativa è un altro aspetto vantaggioso di questi prestiti. Questa protezione assicura che, in caso di eventi imprevisti, il debito non diventi un problema per i tuoi eredi, garantendo tranquillità a te e alla tua famiglia.

Se stai considerando il prestito INPS in Convenzione come opzione, è consigliabile parlare con un consulente del credito che possa guidarti nel processo e aiutarti a trovare l’offerta migliore basata sulle tue esigenze personali, come Prestiter.

Ogni decisione finanziaria dovrebbe essere ponderata con cura per assicurarti che il prestito scelto arricchisca la tua vita senza diventare un peso.