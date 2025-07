Non serve spendere cifre folli per regalarsi una vacanza in un vero paradiso: questa meta con spiagge da sogno sta facendo impazzire tutti.

In piena estate, si ha voglia di viaggiare e di concedersi anche qualche giorno di vacanza e di relax. Partire con la famiglia, tuttavia, al giorno d’oggi, non è affatto facile perché i costi, in alcuni casi, sono insostenibili. Tuttavia, per gli amanti del mare, esiste una meta con delle spiagge da sogno e dei prezzi nella norma che sta facendo davvero impassire tutti.

Mare cristallino, spiagge pulite, natura e paesaggi mozzafiato rendono questa meta segreta un sogno facilmente realizzabili. Non si trova in Italia, ma la distanza è così misera da poter essere raggiunta facilmente anche da chi non ama i viaggi lunghi in aereo.

Prezzi nella norma e spiagge da sogno: questa è la meta perfetta per tutti

La Turchia è da sempre una delle mete più amate da chi si concede almeno un viaggio nel corso dell’anno. Oltre ad avere delle città ricche di arte e di edifici storici che meritano di essere visitati, la Turchia presenza dei luoghi da sogno anche per gli amanti del mare. Tra i tanti posti, quello che sta conquistando davvero tutti rappresenta una meta perfetta per le vacanze.

La meta da sogno che è considerata una vera perla della Turchia si chiama Antalya ed è stata scoperta dal travel blogger Francesco Liscio che ha deciso di svelare le bellezze del posto convincendo tutti a concedersi un viaggio in quel luogo almeno una volta nella vita. La città si trova sulla Riviera Turca e, a differenza di altre mete estive super gettonate e con prezzi non alla portata di tutti come Mykonos o Santorini, Antalya presenta dei prezzi davvero vantaggiosi per chi ha voglia di concedersi una vacanza senza spendere una fortuna.

Per dormire in hotel con colazione inclusa, infatti, ad Antalya bastano 50 euro a notte mentre per noleggiare un’auto automatica sono sufficienti 35 euro al giorno. Con soli 16 euro, inoltre, si può prenotare un’escursione di 10 ore con pranzo incluso. Prezzi davvero convincenti per chi vuole trascorrere qualche giorno tuffandosi in un mare turchese con le montagne sullo sfondo.

Tra le spiagge più belle spicca quella di Lara Beach che, con la sua sabbia dorata, rappresenta il luogo ideale per chi ha semplicemente voglia di rilassarsi al mare dopo un anno di lavoro, ansia e stress. Konyaaltı Beach, invece, con i suoi ciottoli, è perfetta per chi cerca qualcosa di più selvaggio. Il Köprülü Canyon National Park, infine, è il luogo perfetto per chi ama fare rafting o trekking.

Insomma, dopo l’isola greca che in pochi scelgono per le vacanze, anche Antalya è da tenere in considerazione prima di scegliere la propria meta.