Una delle isole greche tra ke più sottovalutate di tutte che potrebbe riservarti una bellissima sorpresa: tutti i dettagli

Nascosta nel cuore delle Isole Ioniche, Lefkada si presenta come una gemma poco conosciuta dal turismo di massa, ma capace di regalare esperienze autentiche e paesaggi mozzafiato a chi decide di scoprirla. Questa isola, collegata alla terraferma tramite un ponte, unisce la comodità degli spostamenti alla tranquillità di un ambiente naturale incontaminato, rendendo la vita qui sorprendentemente accessibile anche a chi cerca un soggiorno prolungato.

Una delle caratteristiche più affascinanti di Lefkada sono le sue spiagge spettacolari, molte delle quali vantano acque cristalline e sabbia finissima. Tra queste, Porto Katsiki si distingue per la sua posizione scenografica incastonata tra pareti rocciose a strapiombo, mentre Egremni, recentemente riaperta al pubblico dopo il restauro della strada di accesso, continua a incantare con il suo mare turchese e la lunga distesa di sabbia bianca. Non meno suggestiva è Milos, ideale per chi cerca un angolo più riservato, immerso nella natura.

La presenza di sentieri ben segnalati permette ai visitatori di esplorare l’interno dell’isola, ricco di boschi e colline verdeggianti, offrendo panorami spettacolari e la possibilità di scoprire antichi borghi tradizionali.

Borghi storici e cultura locale

I villaggi di Lefkada rappresentano un viaggio nel tempo grazie alle loro architetture tradizionali e alle strette viuzze lastricate. Karya, celebre per l’artigianato del legno e i suoi musei, e Agios Nikitas, un pittoresco borgo di pescatori, offrono un’autentica immersione nella cultura locale. Qui i ritmi della vita rallentano, tra taverne tipiche e mercati di prodotti freschi, consentendo di vivere un’esperienza che va oltre il semplice turismo balneare.

Un elemento che rende Lefkada particolarmente interessante è il rapporto qualità-prezzo. Rispetto ad altre isole greche più conosciute e affollate come Mykonos o Santorini, la vita qui risulta decisamente più accessibile. La disponibilità di alloggi a prezzi competitivi, insieme a ristoranti e servizi a costi contenuti, fa sì che l’isola rappresenti una meta ideale sia per chi desidera una vacanza estiva che per chi pensa a un soggiorno più lungo, magari con una seconda casa o un investimento immobiliare.

Negli ultimi anni, Lefkada ha visto un aumento moderato del turismo, ma ha saputo mantenere intatta la sua autenticità, evitando il sovraffollamento e preservando la bellezza dei suoi paesaggi naturali.

Questa combinazione di spiagge incantevoli, borghi storici e costi contenuti fa di Lefkada una destinazione che merita di essere rivalutata, soprattutto per chi cerca un equilibrio tra relax, cultura e natura in Grecia.