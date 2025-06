SuperEnalotto inaugura la primavera con una nuova iniziativa dedicata a tutti gli appassionati del gioco. Si chiama “Hello Spring” ed è disponibile dal 19 maggio all’8 giugno 2025 per tutti coloro che aprono un conto di gioco attraverso app, sito o punto vendita Sisal.

Al centro dell’iniziativa, un bonus del valore di 10 euro, spendibile su tutte le giocate SuperEnalotto e valido per 15 giorni a partire dalla data di registrazione.

L’iniziativa si rivolge agli utenti dell’app SuperEnalotto Verifica Vincite, ai visitatori del sito Superenalotto.it, ma anche a coloro che preferiscono completare l’apertura dell’account di gioco direttamente in ricevitoria.

Come accedere all’iniziativa “Hello Spring”

Chi utilizza l’app SuperEnalotto Verifica Vincite potrà ricevere una notifica push oppure visualizzare messaggi dedicati durante la navigazione. Cliccando sul contenuto informativo, l’utente viene reindirizzato a una pagina in cui è possibile avviare la registrazione presso uno dei rivenditori aderenti.

Anche dal sito Superenalotto.it è possibile accedere all’iniziativa: i messaggi dedicati, presenti in homepage o nella sezione informativa, guidano l’utente nella scelta del rivenditore e nella procedura di apertura del conto gioco.

L’iniziativa è attiva anche presso i punti vendita Sisal: in questo caso, il cliente può richiedere l’apertura del conto direttamente in ricevitoria, effettuare la prima ricarica e concludere la registrazione online. Il bonus verrà accreditato automaticamente, in aggiunta a eventuali altri bonus disponibili in fase di attivazione. Con “Hello Spring”, SuperEnalotto rinnova l’impegno nel promuovere un’esperienza di gioco semplice, sicura e sempre più integrata. L’iniziativa rappresenta una nuova occasione per scoprire il mondo del gioco digitale, sfruttando le potenzialità offerte da app, web e rete dei punti vendita