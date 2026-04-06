Aprile: cielo spesso ancora nuvoloso, temperature fresche, niente confronto con il sole di agosto. Eppure è proprio in questo mese che molte persone si bruciano senza nemmeno accorgersene, e che i dermatologi iniziano a ricevere i primi pazienti con danni da esposizione solare accumulata. Il problema non è la pigrizia: è che quasi nessuno conosce davvero come funziona la radiazione UV, e quando inizia a fare sul serio.

Il sole di aprile è più pericoloso di quanto pensi

La temperatura e il sole non sono la stessa cosa. Questo è l’equivoco di fondo che porta milioni di persone a uscire senza protezione anche in inverno.

La sensazione di caldo che percepiamo è legata ai raggi infrarossi. I danni alla pelle, invece, li causano i raggi UVA e UVB, e questi non hanno bisogno di farti sentire caldo per agire. Già a partire da marzo, in Italia, l’indice UV nelle ore centrali della giornata supera la soglia considerata “moderata” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ad aprile, nelle giornate terse, può raggiungere valori alti.

Dato importante: circa l’80% delle radiazioni UV penetra attraverso le nuvole. Una giornata coperta non ti protegge dal sole, ti dà solo una falsa sensazione di sicurezza.

Cosa sono UVA e UVB, e perché entrambi contano

Per capire perché la protezione solare serve anche ad aprile, è utile distinguere i due tipi di radiazione ultravioletta.

Raggi UVB Sono quelli responsabili delle scottature visibili. La loro intensità varia con le stagioni, l’ora del giorno e la latitudine. In estate sono al massimo; in primavera sono già presenti in quantità sufficiente a causare eritemi, soprattutto nelle ore centrali della giornata (tra le 10 e le 16).

Raggi UVA Sono presenti in modo costante per tutto l’anno, dalla mattina alla sera, con nuvole o senza. Penetrano più in profondità nella pelle rispetto agli UVB e sono i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo precoce, delle macchie solari e di alcune forme di danno al DNA cellulare. Passano anche attraverso i vetri delle finestre.

Attenzione: una crema con solo SPF alto protegge bene dagli UVB, ma potrebbe non proteggere abbastanza dagli UVA. Cerca sempre prodotti con la dicitura “broad spectrum” o “protezione UVA/UVB” in etichetta.

Perché quasi tutti iniziano troppo tardi

Se chiedi a dieci persone quando iniziano a usare la protezione solare, almeno otto ti risponderanno: “da giugno” o “quando vado al mare”. Questo ritardo non è innocuo.

Il danno UV è cumulativo. Ogni esposizione senza protezione si somma alle precedenti nel corso degli anni. Non è il singolo giorno di aprile a fare il danno: è l’abitudine a uscire senza crema per settimane e mesi, anno dopo anno, che porta alle conseguenze più serie.

I dermatologi usano il termine “dose cumulativa” per indicare quanto UV una persona ha assorbito nel corso della vita. Più alta è questa dose, maggiore è il rischio di cheratosi attiniche, macchie iperpigmentate e, nei casi più gravi, melanoma.

Aprile è il mese in cui molte persone trascorrono più tempo all’aperto rispetto all’inverno: passeggiate, sport, pranzi fuori, giardinaggio. Tutto questo, senza protezione, si traduce in una quantità significativa di esposizione accumulata.

Quando iniziare davvero a usare la protezione solare

La risposta semplice è: tutto l’anno, ma con modulazione. Ecco una guida pratica per la primavera italiana:

Da marzo ad aprile Usa una protezione SPF 30 nelle ore centrali della giornata (10-16), soprattutto se stai fuori per più di 30 minuti consecutivi. Se hai la pelle chiara, tendi a formare macchie o stai in alta quota, usa direttamente SPF 50.

Da maggio in poi SPF 50 come standard quotidiano, applicato ogni mattina come ultimo step della skincare, prima del make-up.

Tutto l’anno Se lavori vicino a una finestra esposta al sole, ricorda che i raggi UVA penetrano il vetro. Una protezione leggera ad ampio spettro ogni mattina è consigliata anche d’inverno.

Come applicare la protezione solare nel modo corretto

Usare la crema solare esiste in modo sbagliato, e in quel caso l’SPF dichiarato in etichetta non corrisponde alla protezione reale che stai ricevendo.

La quantità giusta Per il viso, si stima che la quantità corretta sia circa un quarto di cucchiaino (circa 0,5 ml). Per il corpo intero, si parla di circa 30 ml, equivalenti a un cucchiaio e mezzo. La maggior parte delle persone applica meno della metà di questa quantità, riducendo l’efficacia del prodotto in modo significativo.

Il momento giusto La protezione solare va applicata 20-30 minuti prima dell’esposizione, non mentre sei già fuori. Questo vale soprattutto per i filtri chimici, che hanno bisogno di tempo per legarsi alla pelle e diventare attivi.

Il reapply Anche la crema più resistente all’acqua perde efficacia nel tempo. La regola generale è riapplicarla ogni 2 ore in caso di esposizione prolungata, e sempre dopo bagno o sudorazione intensa.

Non dimenticare le zone dimenticate Orecchie, nuca, dorso delle mani, labbra e contorno occhi sono le aree più spesso trascurate e al tempo stesso tra le più esposte. Le labbra si proteggono con un burro labiale con SPF.

Quale protezione solare scegliere ad aprile

Con migliaia di prodotti sul mercato, orientarsi non è semplice. Ecco i criteri che contano davvero.

SPF: quale numero scegliere? Per un uso quotidiano primaverile, SPF 30 è il minimo accettabile per fototipi medi. SPF 50 o 50+ è consigliato per pelli chiare, bambini, persone con storia di danni solari e chi trascorre molto tempo all’aperto. Sopra SPF 50+ la differenza di protezione è minima: SPF 50 blocca circa il 98% degli UVB, SPF 100 il 99%.

Filtro chimico o minerale? I filtri chimici (come avobenzone, octocrylene) si assorbono nella pelle e agiscono convertendo i raggi UV in calore. I filtri minerali (ossido di zinco, biossido di titanio) creano una barriera fisica sulla superficie. I minerali sono generalmente consigliati per pelli sensibili e bambini; i chimici tendono ad avere texture più leggere e si trovano più facilmente in formulazioni cosmetiche quotidiane.

Broad spectrum: non è opzionale Come accennato, la dicitura “broad spectrum” garantisce protezione sia UVA che UVB. Non acquistare prodotti che non la riportino.

Protezione solare e vitamina D: il falso dilemma

Una delle obiezioni più comuni è: “Se mi metto sempre la crema solare, non produco vitamina D.” È una preoccupazione comprensibile, ma in gran parte infondata.

Primo: la maggior parte delle persone non applica mai la quantità di crema sufficiente a bloccare completamente la sintesi di vitamina D. Secondo: bastano 10-15 minuti di esposizione su piccole aree del corpo (mani, braccia, viso) senza protezione nelle ore meno intense della giornata per produrre quantità adeguate di vitamina D, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. Terzo: chi teme carenze può integrare con vitamina D3 in modo semplice ed economico, senza dover rinunciare alla protezione solare.

Il danno cumulativo da UV, invece, non si integra.

Domande frequenti

La protezione solare va messa anche in macchina o in ufficio? Se sei seduto vicino a un finestrino esposto al sole per più di 20-30 minuti al giorno, sì. I raggi UVA attraversano i vetri e contribuiscono all’accumulo di danno cutaneo nel tempo.

Posso usare un fondotinta con SPF come protezione solare? Non è sufficiente come unica protezione. I fondotinta con SPF vengono applicati in quantità troppo ridotta rispetto a quanto servirebbe per garantire l’SPF dichiarato. Usalo sopra la crema solare, non al posto di essa.

La protezione solare fa venire l’acne? Le formulazioni moderne, specialmente quelle “oil-free” o “non comedogeniche”, sono studiate per non ostruire i pori. Se hai la pelle grassa o acneica, cerca prodotti con quella dicitura in etichetta.

I bambini hanno bisogno di una crema diversa? Sì. Per i bambini sotto i 3 anni è consigliato usare solo filtri minerali e evitare l’esposizione diretta nelle ore centrali. Per i bambini più grandi, SPF 50+ ad ampio spettro è lo standard.

Quanto dura una crema solare aperta? Generalmente 12 mesi dall’apertura, indicato dal simbolo del barattolino aperto sull’etichetta (PAO). Una crema dell’estate scorsa, conservata in spiaggia al caldo, potrebbe aver perso efficacia.