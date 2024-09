Puff Daddy, il rapper è stato arrestato dopo le diverse denunce di violenza sessuale

Il rapper americano Sean Diddy Combs – meglio noto come Puff Daddy – è stato arrestato dalla polizia di Manhattan, dopo che erano state presentate diverse denunce contro di lui per violenza sessuale. Lo ha annunciato il procuratore di New York. “Gli agenti federali hanno arrestato Sean Combs sulla base di un atto d’accusa depositato nel distretto meridionale di New York”, ha detto il procuratore Damian Williams precisando che i dettagli delle accuse avanzate dovrebbero essere rivelati stamattina.

Chi è Puff Daddy

Nato a New York il4 novembre del 1969, Sean Combs ha 54 anni.

Puff Daddy divenne molto famoso negli anni novanta durante la faida tra due scene rap: quella geograficamente posizionata sulla East Coast e quella della West Coast. Durante la faida i rapper della East Coast – tra i quali lo stesso Puffy, The Notorious B.I.G., Mobb Deep e Junior M.A.F.I.A. – si scontrarono in una violenta lite contro i rapper affiliati alla West Coast, tra i quali Tupac Shakur, Dr. Dre, Snoop Dogg e Suge Knight, membri della Death Row. La battaglia, nata su un piano musicale, purtroppo si concluse nel peggiore dei modi, con le morti di Yaki Kadafi (19 anni), di Tupac Shakur e di Notorious B.I.G..