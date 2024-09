Può un “bacio di sei secondi” essersi strumento per migliorare l’intimità e il benessere nelle relazioni di coppia?

La psicoterapeuta americana Laura Silverstein sembra volere smentire la mitica canzone del film Casablanca, secondo cui “a kiss is just a kiss” consigliando questa pratica come un modo semplice ma efficace per rafforzare il legame emotivo tra i partner.

Un bacio di sei secondi è abbastanza lungo da essere significativo, ma non così lungo da sembrare eccessivo o imbarazzante.

Silverstein sottolinea che questo tipo di bacio può aiutare a ridurre lo stress e aumentare la connessione emotiva, contribuendo a una relazione più sana e soddisfacente.

Inoltre, il bacio di sei secondi può servire come una sorta di “micro-rituale” quotidiano che mantiene viva la passione e l’intimità nel tempo.

Coppie testimonial del bacio di 6 secondi

Albert Stumm della Associated Press riporta anche testimonianze di coppie che hanno sperimentato benefici praticando questa tecnica, notando un aumento della vicinanza e della felicità nella loro relazione.

E suggerisce che anche piccoli gesti di affetto, come un bacio prolungato, possono avere un impatto significativo sul benessere emotivo e fisico di entrambi i partner.

Significativa il caso di Bethany Meola la quale, dopo 13 anni di matrimonio, riconosce che lei e suo marito possono destreggiarsi nel caos della mezza età tra carriere e crescita di tre figli.

Ecco perché il bacio di sei secondi è stato così bello.

Un esercizio di intimità quotidiano ideato dai terapisti di coppia e psicologi clinici John e Julie Gottman, il bacio di sei secondi è esattamente ciò che sembra: prendersi qualche momento ogni giorno per connettersi fisicamente con il proprio partner.

Da mettere nella lista delle cose da fare

“È una cosa un po’ buffa da mettere nella lista delle cose da fare”, ha detto Meola, che ha scoperto per la prima volta il lavoro dei Gottman mentre studiava per un master in teologia incentrato su matrimonio e famiglia.

Anche quando sembrava un po’ sciocco, ha fatto la differenza. “È abbastanza lungo da darti un po’ di radicamento e dire, ‘Ecco quest’altra persona che amo e con cui mi sono impegnato’, e ti riposi in sua presenza in un modo in un certo senso rinnovato”, ha detto Meola.

Perché sei secondi di bacio sono importanti?

Sei secondi non sono un numero arbitrario, ha detto John Gottman durante un’intervista video congiunta con la moglie e collaboratrice. La coppia si è sposata nel 1987 e ha co-fondato il Gottman Institute, che forma terapisti di coppia.

Dopo aver studiato più di 3.000 coppie in 30 anni, i Gottman hanno scoperto che sei secondi di intimità intenzionale sono sufficienti per innescare il rilascio di ossitocina.

È lo stesso ormone che si ritiene sia responsabile del legame tra un bambino e la madre; i Gottman affermano che crea fiducia in una relazione calmando il centro della paura del cervello.

Gottman ha citato una ricerca del neuroeconomista Paul Zak che suggerisce che un abbraccio di 20 secondi fa lo stesso.

“Arriva ogni volta che i mammiferi si abbracciano”, ha affermato Gottman, autore di “The Seven Principles for Making Marriage Work” e altri libri. “Per l’abbraccio di 20 secondi o il bacio di sei secondi, è qualcosa che sembra davvero diverso. Sembra di essere tornati a casa”.

Per quale tipo di coppia funziona?

Julie Gottman ha affermato che un bacio prolungato funziona meglio per le coppie che sono impegnate l’una con l’altra e hanno costruito un livello di fiducia. Le coppie che sono in difficoltà e stanno affrontando problemi in terapia potrebbero non essere pronte per questo.

Le coppie devono decidere di prendersi del tempo durante la giornata per dare priorità alla loro relazione. Uno dei due partner potrebbe aprire la discussione dicendo che ritiene che l’esercizio potrebbe rafforzare il loro legame, e perché non provarci?

Quindi è meglio creare un rituale. Riservate lo stesso momento ogni giorno, ad esempio quando tutti stanno per andare al lavoro o a scuola o appena prima di andare a letto.

Creare un rituale di connessione durante questi momenti di transizione protegge dal “rapporto manageriale, in cui l’unica cosa che una coppia fa insieme è aggiungere alla sua lunghissima lista di compiti”, ha detto John Gottman. “Vogliamo davvero nutrire il romanticismo”.

I rituali promuovono anche un senso di scopo condiviso, ha detto Julie Gottman. Assicuratevi solo di assaporarlo, piuttosto che renderlo una cosa che dovreste fare.