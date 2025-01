Viaggiare in aereo può essere una gioia per alcuni, ma per altri un’esperienza carica di ansia. AirlineRatings.com, il principale sito dedicato alla sicurezza e ai servizi delle compagnie aeree, ha pubblicato la classifica delle 25 compagnie full-service più sicure e delle 25 low-cost più affidabili del 2025. Tra le 385 compagnie monitorate, il ranking aiuta a rassicurare i passeggeri, indicando quali operatori garantiscono gli standard più elevati.

Come viene stilata la classifica

La selezione si basa su rigorosi criteri:

Storico di incidenti gravi negli ultimi due anni.

Età e dimensioni della flotta.

Tasso di incidenti e numero di vittime.

Certificazioni internazionali, come IOSA e audit ICAO.

Redditività e qualifiche dei piloti.

Questi dati vengono integrati con valutazioni di esperti e istruttori di volo, garantendo una classifica autorevole e dettagliata.

Le migliori compagnie del 2025

Secondo Sharon Petersen, CEO di AirlineRatings.com, la lotta per il primo posto è stata serrata tra Air New Zealand e Qantas, separate da soli 1,5 punti. Air New Zealand, con una flotta più giovane, ha avuto la meglio, ma entrambe eccellono in sicurezza e addestramento dei piloti.

1. Air New Zealand;

2. Qantas;

3. Cathay Pacific, Qatar Airways ed Emirates (3 ex aequo);

4. Virgin Australia;

5. Etihad Airways;

6. ANA;

7. EVA Air;

8. Korean Air;

9. Alaska Airlines;

10. Turkish Airlines (THY);

11. TAP Air Portugal;

12. Hawaiian Airlines;

13. American Airlines;

14. SAS;

15. British Airways;

16. Iberia;

17. Finnair;

18. Lufthansa/Swiss;

19. JAL;

20. Air Canada;

21. Delta Airlines;

22. Vietnam Airlines;

23. United Airlines.

Le 25 migliori compagnie aeree low-cost