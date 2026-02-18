Il corpo umano può sopravvivere per settimane senza cibo, grazie alle riserve di grasso corporeo, ma resistere senza acqua è impossibile. In media, solo tre giorni senza liquidi sarebbero fatali. Il motivo principale è che l’acqua costituisce circa il 60% del peso corporeo di un adulto, diventando essenziale per ogni funzione fisiologica. Non è solo un semplice liquido: nella nuova piramide alimentare, l’acqua è considerata un vero e proprio alimento.

L’acqua svolge molteplici funzioni: regola la temperatura corporea, supporta le cellule nei processi vitali, trasporta nutrienti e ossigeno, elimina scarti metabolici e facilita la digestione. Contiene minerali fondamentali come calcio, fosforo, magnesio, ferro e manganese, che contribuiscono al benessere generale. In Italia esistono oltre 250 tipi di acque minerali, ognuna con caratteristiche specifiche che la rendono più o meno adatta alle esigenze individuali, considerando fattori come età, sesso, peso, altezza e stile di vita.

Quanta acqua bere per età e stile di vita

Spesso si sente che occorrano almeno 2,5 litri di acqua al giorno, ma questa indicazione è generica e va adattata alle caratteristiche individuali e al clima. Secondo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa), il fabbisogno giornaliero varia con l’età: dai 100-190 ml per kg di peso nei neonati fino a 6 mesi, fino ai 2-2,5 litri per gli adulti. Bambini e adolescenti necessitano quantità crescenti in base al sesso e all’età, mentre donne in gravidanza o in allattamento devono aggiungere rispettivamente 300-700 ml.

L’acqua persa attraverso sudore e urine deve sempre essere reintegrata, specialmente nei periodi caldi o durante attività fisica intensa. La quantità giornaliera ideale non è quindi un numero fisso, ma un obiettivo flessibile da monitorare.

Bere acqua accelera il metabolismo e favorisce il dimagrimento

Bere acqua più volte al giorno può aiutare a perdere peso e aumentare il metabolismo. Studi scientifici, come quello pubblicato su The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, dimostrano che bere circa mezzo litro d’acqua al mattino aumenta la capacità metabolica fino al 30% entro 10-40 minuti.

L’acqua contribuisce anche all’effetto termogenico: passando dalla temperatura ambiente a quella corporea, favorisce il consumo di energia. Negli uomini si stimola maggiormente la combustione dei grassi, mentre nelle donne dei carboidrati. Bere regolarmente aiuta anche a ridurre la fame e a migliorare il senso di sazietà, supportando così il controllo del peso corporeo.

Come bere di più e riconoscere la disidratazione

Non tutti amano bere acqua regolarmente, ma piccoli accorgimenti possono aiutare. Utilizzare una borraccia da 500 ml e distribuirla tra le stanze di casa rende più semplice assumere la quantità raccomandata. Aromatizzare l’acqua con frutta e menta può renderla più piacevole senza ricorrere a bevande zuccherate.

Bere poco provoca disidratazione, con effetti progressivi sul corpo: 1% di perdita d’acqua riduce energia e tono, 5% compromette concentrazione e provoca irritabilità, oltre l’8% può essere letale. Un metodo semplice per controllare l’idratazione è osservare il colore delle urine: chiaro significa idratazione corretta, scuro indica bisogno di liquidi.