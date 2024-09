Quanta frutta bisogna mangiare al giorno: le quantità

Voi siete proprio sicuri di sapere quanta frutta bisogna mangiare al giorno per garantire il benessere dell’organismo?

I nutrizionisti, i medici e i dietologi di tutto il mondo sono d’accordo nel dire che mangiare la frutta è fondamentale per vivere in salute. Non bisogna mai farla mancare in una alimentazione equilibrata e i motivi sono tanti.

Prima di tutto è una fonte preziosa di nutrienti essenziali. Tutti i tipi di frutta sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che sono importanti per il corretto funzionamento dell’organismo.

Inoltre la frutta permette di assumere una buona quantità di fibre alimentari che sono importantissime non solo perché favoriscono la digestione e aiutano a combattere la stitichezza ma contribuiscono anche a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e diabete.

Molte tipologie di frutti hanno anche un alto contenuto di acqua, che aiuta a mantenere l’idratazione dell’organismo, soprattutto nei mesi più caldi, apportano poche calorie e generalmente hanno un contenuto ridotto di grassi. La frutta è quindi perfetta come spuntino per spezzare la fame in modo sano, ma quanta bisogna mangiarne al giorno? Vediamo cosa dicono gli esperti

Le quantità di frutta che bisogna mangiare ogni giorno per stare in salute sono queste

Il consumo regolare di frutta è associato a un minor rischio di sviluppare tutta una serie di malattie croniche, anche gravi e invalidanti, oltre a un miglioramento della salute del cuore e del cervello. Mangiare frutta fa bene e ogni giorno bisognerebbe portare in tavola almeno una dose minima.

Gli esperti a livello internazionale non indicano delle quantità precise solo per la frutta, la accorpano alle verdure, dicono che bisogna consumare 5 porzioni ogni giorno per un totale di circa 400 gr.

Se quindi vogliamo estrapolare le quantità di frutta possiamo dire, come indica il Ministero della Salute nelle “Linee guida per una sana alimentazione italiana” che il consumo ottimale di frutta quotidiano è pari a tre porzioni di frutta da 150 grammi.

Ovviamente dipende anche delle esigenze individuali, ricordiamo che la frutta è comunque un alimento che contiene degli zuccheri, seppur naturali, ma in generale tutti i nutrizionisti sono concordi nel dire che è bene variare per poter assumere sempre nutrienti diversi. Cioè per assicurarsi un apporto diversificato di vitamine, minerali e antiossidanti necessari al benessere dell’organismo.

Anche per un fattore di sostenibilità ambientale è preferibile mangiare frutta fresca di stagione. Da notare che pure la frutta secca è nutrizionalmente valida, ad esempio le noci combattono il colesterolo ma hanno più calorie e bisogna mangiarne in minor quantità.