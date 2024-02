Quanto conviene acquistare un iPhone 13 ricondizionato nel 2024?

Nell’attuale mercato degli smartphone, l’acquisto di un prodotto ricondizionato si sta affermando come una scelta sempre più conveniente, specialmente per modelli ancora performanti come gli iPhone 13. I ricondizionati offrono infatti diversi vantaggi e caratteristiche tali da renderli un’alternativa in molti casi preferibile all’acquisto di un prodotto nuovo di zecca.

Ricondizionato Vs nuovo: una questione di risparmio

Uno dei principali motivi che spinge le persone ad acquistare un cellulare ricondizionato è sicuramente il notevole risparmio economico. Un iPhone13 ricondizionato ad esempio è un’ottima alternativa per chi vuole entrare per la prima volta nel mondo Apple, senza spendere troppo. Questo aspetto è vero soprattutto se si è disposti a rinunciare alle ultimissime versioni disponibili sul mercato. Modelli di iPhone sempre più tecnologici vengono infatti rilasciati frequentemente, per cui i ricondizionati delle release di qualche anno fa si trovano oggi a prezzi più vantaggiosi che mai.

Il prezzo inferiore è anche legato al fatto che i telefoni ricondizionati sono dispositivi usati che sono stati sottoposti a un processo di ripristino, riparazione e pulizia. In questo modo i rivenditori sono in grado di offrire prezzi più vantaggiosi rispetto ai nuovi dispositivi e i consumatori possono risparmiare una somma considerevole, su telefoni in grado di offrire performance di assoluto livello.

La qualità dei telefoni ricondizionati è davvero pari a quella dei dispositivi nuovi?

Uno dei timori comuni associati all’acquisto di uno smartphone ricondizionato è la qualità del dispositivo. Tuttavia non è azzardato affermare che ad oggi, i telefoni ricondizionati hanno raggiunto un livello tale da essere tranquillamente paragonabili ai prodotti appena usciti dalla fabbrica.

I rivenditori di smartphone ricondizionati si impegnano a riparare e testare attentamente il dispositivo per garantire che funzioni correttamente e non presenti difetti evidenti. La presenza di eventuali inestetismi, come ad esempio dei graffi sulla scocca viene peraltro esplicitamente segnalata e comporta un’ulteriore riduzione sul prezzo di acquisto.

Prima di essere reso disponibile sul mercato, un telefono ricondizionato passa pertanto attraverso minuziosi controlli di qualità ed eventuali componenti danneggiati o difettosi vengono prontamente sostituiti. Come se non bastasse, i prodotti ricondizionati sono garantiti in maniera analoga alle controparti nuove, per cui il cliente può restituirlo o avere diritto a una riparazione entro 24 mesi dall’acquisto.

Uno smartphone ricondizionato per aiutare l’ambiente

L’emergenza climatica è ormai una questione sempre più avvertita sia dai cittadini che dalle istituzioni. Per questo motivo è importante considerare l’impatto di ogni scelta di consumo. La buona notizia è che acquistare smartphone ricondizionati contribuisce in modo significativo alla riduzione dei rifiuti elettronici, dal momento che ogni anno milioni di telefoni cellulari vengono smaltiti, occupando spazio nelle discariche e rilasciando nell’aria sostanze chimiche che favoriscono il riscaldamento climatico.

Optare per dei cellulari ricondizionati significa quindi dare una mano all’ambiente regalando una seconda vita a un dispositivo già esistente anziché contribuire alla produzione di nuovi telefoni. Ciò riduce la richiesta di materiali grezzi necessari e il conseguente inquinamento generato dai processi produttivi. Inoltre, le operazioni di riparazione e ricondizionamento impiegano meno risorse rispetto a quelle richieste per produrre un cellulare nuovo.