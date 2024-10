Questa funzione Instagram è pericolosa: attenzione

Se usate ogni giorno Instagram state attenti a questa funzione perché può essere davvero pericolosa, bisogna fare attenzione.

Instagram è uno dei social network più usati in tutto il mondo tanto che al suo interno ospita circa 1,65 miliardi di utenti. Una massa considerevole di persone che ogni giorno navigano sui profili delle persone seguite, commentano, lasciano cuoricini di apprezzamento, comunicano in privato e a loro volta pubblicano i più svariati contenuti per i loro followers.

Ma forse non tutti sono a conoscenza di una determinata funzione che rende questo social, al pari di altri ed è bene sottolinearlo, molto pericoloso. In un’era come la nostra in cui la vita di giovani e adulti si svolge per la maggior parte del tempo online, ecco che sapere come funziona Instagram e come fare a modificare alcune impostazioni è più che mai utile. Scopriamone di più.

Come proteggersi dalla funzione di Instagram pericolosa per la privacy

Mentre ogni giorno gli utenti di Instagram crescono a dismisura, tra persone comuni e celebrità, non proprio tutti sanno che questa piattaforma social di Meta, che ingloba anche il famoso Facebook, va conosciuta fino nei minimi dettagli per poterla usare senza che ci siano pericoli per la privacy.

Sembra un paradosso per chi decide di condividere tutta la vita attraverso immagini e video postati senza soluzione di continuità, ma un conto è piazzare nel mondo virtuale i propri contenuti in maniera consapevole, un altro è incappare in una funzionalità che permette di esporre informazioni personali a terzi.

Di cosa parliamo? Vediamo un po’ come fare a controllare la vostra attività al di fuori delle piattaforme di Meta. Aprite il vostro profilo Instagram. In alto a destra cliccate sopra al simbolo delle tre lineette, si apre una scheda e dovrete cliccare su Centro gestione account. A questo punto si apre una nuova scheda e qui dovrete andare a individuare la voce “Le tue informazioni e autorizzazioni“.

Praticamente da qui potete gestire cosa volete rendere pubblico delle informazioni relative alla vostra navigazione. In particolare cliccate sulla voce “La tua attività fuori dalle tecnologie di Meta“, potrete leggere questo avviso “La tua attività fuori dalle tecnologie di Meta include informazioni che aziende e organizzazioni condividono con noi sulle tue interazioni con loro, ad esempio quando visiti le loro app o i loro siti web“.

Troverete quindi tutta la lista di siti che avete visitato e con cui avete interagito. Se quindi non volete che Instagram vi tracci ogni movimento e volete nascondergli queste informazioni basta “scollegare” le attività dal menu da “attività recente” e “attività futura” e così la vostra privacy sarà garantita.