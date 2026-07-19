Quando il caldo si fa sentire, anche la voglia di cucinare diminuisce. Accendere i fornelli per preparare un pranzo elaborato diventa l’ultima cosa che si desidera, ma questo non significa dover rinunciare a un piatto ricco di gusto.

Ci sono ricette che riescono a sorprendere proprio grazie alla semplicità degli ingredienti e agli abbinamenti perfetti. Una di queste è l’insalata estiva con pesche, burrata e prosciutto crudo: fresca, cremosa, dolce e sapida allo stesso tempo.

Si prepara in circa 10 minuti, non richiede alcuna esperienza in cucina e conquista praticamente tutti al primo assaggio. È perfetta per un pranzo leggero, una cena in terrazza, un aperitivo con gli amici oppure da portare in ufficio durante le giornate più calde. Una volta provata, è molto probabile che entrerà stabilmente nel tuo menù estivo.

Perché questa insalata piace così tanto

Il segreto di questa ricetta è tutto nell’equilibrio dei sapori. La dolcezza naturale delle pesche mature incontra la cremosità della burrata, mentre il prosciutto crudo aggiunge una piacevole nota sapida che rende ogni boccone ancora più ricco.

A completare il piatto ci sono una base croccante di insalata, qualche foglia di basilico fresco e una vinaigrette semplice al limone che esalta tutti gli ingredienti senza coprirne il sapore.

Il risultato è un piatto elegante ma facilissimo da realizzare, capace di fare bella figura anche quando arrivano ospiti all’improvviso.

Gli ingredienti per 4 persone

Per preparare questa ricetta servono pochi ingredienti facilmente reperibili.

Ingredienti

2 burrate fresche da circa 125 g

2 pesche gialle mature ma sode

120 g di prosciutto crudo tagliato sottile

150 g di misticanza o rucola

qualche foglia di basilico fresco

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

il succo di mezzo limone

scorza grattugiata di limone biologico

pepe nero macinato fresco

un pizzico di sale (facoltativo)

Come preparare questa insalata in soli 10 minuti

La preparazione è davvero semplice. Lava accuratamente l’insalata e asciugala bene. Trasferiscila in un grande piatto da portata oppure dividila direttamente nei singoli piatti.

Lava le pesche e, senza sbucciarle, tagliale a spicchi abbastanza sottili. La buccia, oltre a contenere molte sostanze antiossidanti, dona anche un piacevole contrasto di colore. Sistema gli spicchi sopra l’insalata distribuendoli in modo uniforme.

Apri le burrate e adagiale al centro del piatto. Con un coltello incidile leggermente lasciando fuoriuscire la parte più cremosa.

Aggiungi il prosciutto crudo formando delle pieghe morbide, senza appiattirlo troppo. In questo modo il piatto risulterà più elegante e ogni forchettata conterrà tutti gli ingredienti. Completa con qualche foglia di basilico spezzettata a mano.

In una piccola ciotola emulsiona l’olio extravergine con il succo di limone e un po’ di scorza grattugiata. Versa il condimento sull’insalata poco prima di servirla e termina con una macinata di pepe nero. Il piatto è pronto.

Il segreto che rende questa ricetta davvero speciale

Molti utilizzano pesche ancora acerbe oppure troppo mature. La scelta ideale è un frutto dolce ma compatto, capace di mantenere consistenza anche dopo il taglio.

Anche la burrata gioca un ruolo fondamentale. Se possibile, tirala fuori dal frigorifero circa 20 minuti prima di servirla: la sua crema interna diventerà ancora più morbida e saporita.

Infine, evita di condire troppo presto l’insalata. Le foglie resteranno croccanti e la burrata manterrà tutta la sua consistenza.

Perché pesche e prosciutto funzionano così bene insieme

L’abbinamento tra frutta estiva e salumi è uno dei grandi classici della cucina mediterranea. Le pesche apportano una naturale freschezza e una dolcezza delicata che bilancia perfettamente la sapidità del prosciutto crudo.

La burrata, invece, unisce questi due mondi grazie alla sua consistenza vellutata, creando un contrasto che rende il piatto molto più interessante rispetto a una semplice insalata.

Anche il limone svolge un ruolo importante: la sua acidità alleggerisce il gusto del formaggio e rende ogni boccone più fresco.

Un piatto leggero ma completo

Questa insalata non è soltanto bella da vedere. Dal punto di vista nutrizionale rappresenta anche un piatto piuttosto equilibrato.

Le pesche apportano acqua, fibre, vitamina C e carotenoidi, mentre la misticanza contribuisce con vitamine, minerali e ulteriori fibre.

La burrata fornisce proteine e calcio, mentre il prosciutto aggiunge proteine ad alto valore biologico. L’olio extravergine d’oliva completa il piatto con grassi monoinsaturi, tipici della dieta mediterranea.

Naturalmente resta una preparazione che contiene formaggio e salumi, quindi le porzioni dovrebbero inserirsi all’interno di un’alimentazione varia ed equilibrata.

Si può personalizzare facilmente

Uno dei motivi per cui questa ricetta piace così tanto è la sua versatilità. Chi desidera una versione ancora più fresca può aggiungere cetrioli tagliati molto sottili.

Per un gusto più deciso sono perfetti anche pistacchi tritati oppure mandorle tostate, che regalano una piacevole nota croccante. Qualche pomodorino colorato aggiunge dolcezza e rende il piatto ancora più estivo.

Chi ama gli aromi può sostituire parte del basilico con alcune foglie di menta fresca. Anche una leggera glassa di aceto balsamico può diventare un’ottima alternativa al classico condimento al limone.

Si può preparare in anticipo?

Sì, ma con qualche accorgimento. L’insalata può essere assemblata circa un’ora prima e conservata in frigorifero. Il consiglio è però quello di aggiungere burrata e condimento soltanto poco prima di servirla.

In questo modo la crema del formaggio resterà perfetta e le foglie non perderanno la loro croccantezza. Se devi portarla al mare o in ufficio, puoi trasportare il condimento in un piccolo contenitore separato e unirlo solo al momento del pranzo.