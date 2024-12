Nella pulizia del frigorifero, quasi tutti trascurano di igienizzare questa parte che, invece, è fondamentale per il funzionamento

Il frigorifero è un elettrodomestico indispensabile nelle nostre case, lavorando instancabilmente per mantenere freschi e sicuri gli alimenti che consumiamo quotidianamente. Tuttavia, la sua efficienza dipende anche dalla cura e dalla manutenzione che gli dedichiamo. Tra le parti spesso trascurate durante la pulizia c’è una parte, che è un elemento essenziale per il corretto funzionamento del frigorifero. Scopriamo perché è importante igienizzarla regolarmente e come farlo nel modo giusto.

Seguendo queste semplici procedure almeno una volta al mese, si garantisce un frigorifero più efficiente, un ambiente più igienico per gli alimenti e una bolletta energetica più leggera. Prendersi cura di questa parte del nostro frigo è un piccolo gesto che può fare una grande differenza, contribuendo alla durata dell’elettrodomestico e alla salute di tutta la famiglia.

Non trascurate questa parte nella pulizia del frigo

La guarnizione, realizzata in gomma, assicura la chiusura ermetica del frigorifero, impedendo la dispersione del freddo interno e l’ingresso del calore esterno. Se trascurata, può accumulare polvere, batteri e persino muffa, compromettendo la sua capacità di tenuta. Una guarnizione sporca o danneggiata potrebbe:

Rendere meno efficace il frigorifero , aumentando i consumi energetici.

, aumentando i consumi energetici. Favorire il deterioramento degli alimenti, non più conservati alla giusta temperatura.

Emanare cattivi odori, a causa dell’accumulo di residui organici o muffe.

Per verificare lo stato della guarnizione, si possono adottare alcuni semplici metodi:

Test della ventosa: Aprendo la porta del frigorifero, dovrebbe essere percepibile una leggera resistenza, segno che la guarnizione aderisce correttamente. Prova del foglio: Inserite un foglio di carta tra la porta e il frigorifero. Se, con la porta chiusa, il foglio può essere estratto facilmente, la guarnizione potrebbe non garantire più la chiusura ermetica. Controllo della temperatura: Se gli alimenti conservati nello scomparto della porta risultano meno freddi, potrebbe essere il momento di intervenire.

Pulire regolarmente la guarnizione è fondamentale per mantenerla in buone condizioni. Ecco due metodi semplici ed efficaci:

Bicarbonato e aceto

Applicate del bicarbonato su uno spazzolino da denti usato e strofinate delicatamente la guarnizione. Lasciate agire per qualche minuto. Risciacquate con un panno umido imbevuto in acqua e aceto. Asciugate accuratamente.

Questo metodo elimina lo sporco e previene i cattivi odori.

Acqua ossigenata, bicarbonato e aceto

Se la guarnizione presenta macchie più ostinate o muffa: