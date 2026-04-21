La colazione tipica italiana è forse l’esempio più lampante. Un cappuccino con un cornetto, o anche solo biscotti intinti nel latte con cereali da colazione, è un pasto ad altissima prevalenza di carboidrati semplici e raffinati, con pochissime proteine, pochissime fibre e grassi di qualità praticamente assenti. Il picco glicemico che produce al mattino, a stomaco quasi vuoto dopo il digiuno notturno, è tra i più alti che si possa generare in una giornata. Molte persone si accorgono della conseguenza perché alle undici hanno già fame come se non avessero mangiato, o sentono un calo di energia che le spinge verso un altro caffè o uno snack zuccherato, innescando una catena di picchi e crolli che si protrae per tutto il giorno.