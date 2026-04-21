Attimi di grande paura durante uno spettacolo in un circo a Rostov sul Don, in Russia. Nella giornata di ieri una tigre ha infatti oltrepassato la rete di sicurezza lanciandosi sul pubblico. Gli spettatori sono immediatamente fuggiti, mentre l’animale li ha evitati puntando direttamente verso l’uscita. I dipendenti del circo hanno evacuato la struttura e recuperato la tigre in tutta sicurezza e senza alcun ferito. La caduta della rete è stata una “coincidenza” e le tigri sono “animali addomesticati”, ha dichiarato il direttore del circo, Nikolai Dovgaluk, “l’addestratore ha messo un collare alla tigre, l’ha condotta al recinto e l’ha riportata dentro senza incidenti”. La magistratura russa ha però annunciato l’apertura di un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità.