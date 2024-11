Questo errore comunissimo fa ingiallire i capi in lavatrice ma nessuno lo sa: corri subito ai ripari

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più preziosi nella vita di tutti giorni. Ma attenzione a maneggiarla con cura

Prendersi cura del proprio bucato non è solo una questione di panni più puliti, ma anche di risparmio e di una maggiore durata della lavatrice. Ecco alcune semplici accortezze per ottimizzare il lavaggio, evitare sprechi e mantenere l’elettrodomestico in perfetta efficienza.

La lavatrice è fondamentale nella nostra vita domestica. Come potremmo fare senza nella vita frenetica odierna? Ma attenzione al suo utilizzo, o rischieremo di rovinare i nostri capi. Ecco, allora qualche consiglio. Seguire queste semplici linee guida che vi daremo di qui a breve, vi permetterà di ottenere un bucato impeccabile e di preservare la vostra lavatrice. Un piccolo impegno che farà felici i vostri capi, il vostro portafoglio e, non da ultimo, l’ambiente.

Come evitare che i capi ingialliscano in lavatrice

Una lavatrice mal posizionata può danneggiarsi con il tempo, in particolare durante la centrifuga. Per garantire la stabilità, è fondamentale che l’apparecchio sia livellato rispetto al pavimento. In caso di instabilità, è possibile utilizzare un cuneo di legno o plastica per raddrizzarlo e prevenire movimenti indesiderati durante il lavaggio.

Caricare troppo il cestello è uno degli errori più comuni che possono compromettere la qualità del lavaggio e danneggiare la lavatrice. Lo stesso vale per l’uso eccessivo di detersivo, che può lasciare macchie bianche sui vestiti, rendendoli rigidi, e causando accumuli di residui e cattivi odori nell’elettrodomestico. Anche l’abuso di candeggina è da evitare: se usata in quantità eccessive, rischiando di ingiallire i capi bianchi nel lungo termine. La regola è semplice: meglio meno che troppo, sia per i panni che per i detersivi.Prima di inserire i capi nella lavatrice, è importante leggere le etichette dei vestiti per assicurarsi di rispettare le indicazioni sul lavaggio. Inoltre, chiudere zip e velcro è fondamentale: questi dettagli possono facilmente impigliarsi negli altri indumenti, rovinandoli. Una piccola accortezza che può fare una grande differenza per la durata del vostro guardaroba.

Una lavatrice pulita funziona meglio e più a lungo. Per evitare la formazione di cattivi odori, si consiglia di pulire la guarnizione almeno tre volte all’anno. Il tubo di scarico, invece, andrebbe controllato e pulito ogni sei mesi, poiché tende a raccogliere sporco e residui di lavaggio che potrebbero compromettere il funzionamento dell’elettrodomestico. E, ovviamente, un elettrodomestico non efficiente andrà anche a rovinare il nostro bucato e i nostri capi preferiti.