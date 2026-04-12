Ci sono giorni in cui non hai tempo, voglia o ingredienti complicati in casa. Ed è proprio in quei momenti che questa ricetta diventa la soluzione perfetta: bastano tre ingredienti, pochi minuti e il risultato è sorprendente.

Il piatto in questione è una pasta cremosa con ricotta e spinaci, una combinazione semplice ma incredibilmente efficace. Non serve panna, non servono preparazioni elaborate: tutto si gioca sull’equilibrio degli ingredienti e sulla velocità di esecuzione.

Perché questa ricetta funziona sempre

Si tratta di un piatto vincente grazie alla sua semplicità. Gli spinaci aggiungono freschezza e leggerezza, la ricotta regala cremosità naturale e la pasta fa da base perfetta per legare tutto. Il risultato è una consistenza morbida, avvolgente, che sembra molto più elaborata di quanto sia in realtà. È il classico piatto che soddisfa tutti, anche chi è più esigente.

In più, è estremamente versatile: puoi adattarlo facilmente in base a ciò che hai in casa, senza perdere il suo equilibrio.

Gli ingredienti (per 2 persone)

Servono davvero poche cose:

180 g di pasta (meglio corta, come fusilli o penne, oppure ripiena)

200 g di ricotta

150 g di spinaci freschi (o surgelati)

Facoltativo, ma consigliato: un filo di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale.

Come si prepara in pochi minuti

Mentre porti a ebollizione l’acqua per la pasta, puoi già occuparti del resto. Gli spinaci cuociono velocemente: bastano pochi minuti in padella o in acqua, giusto il tempo di farli appassire.

Nel frattempo, la ricotta va lavorata con una forchetta per renderla più cremosa. Se necessario, puoi aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura della pasta per ottenere una consistenza ancora più liscia.

Quando la pasta è pronta, scolala direttamente nella padella con gli spinaci, aggiungi la ricotta e mescola bene. Il calore della pasta aiuterà a creare una crema perfetta che avvolge ogni boccone.

Il piatto è pronto in meno di 15 minuti, senza passaggi complicati.

Il segreto per renderla super cremosa

Il trucco sta tutto nell’acqua di cottura. Aggiungerne un po’ alla ricotta o direttamente in padella aiuta a legare meglio gli ingredienti e a ottenere una consistenza vellutata. È un piccolo dettaglio, ma fa una grande differenza nel risultato finale.

Le varianti da provare

Questa ricetta è perfetta anche come base per altre versioni. Se vuoi darle un tocco in più, puoi aggiungere:

una grattugiata di formaggio per un sapore più intenso

scorza di limone per una nota fresca

noci tritate per una consistenza più interessante

Se invece vuoi una versione ancora più leggera, puoi aumentare la quantità di spinaci e ridurre leggermente la pasta.

Quando prepararla

È il piatto ideale per una cena veloce, un pranzo last minute o quando hai ospiti improvvisi. Non richiede pianificazione e si prepara con ingredienti che spesso si hanno già in casa.

Funziona anche come comfort food: semplice, caldo e appagante.