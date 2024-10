Qui è ancora estate, ed è un posto davvero straordinario

Se l’autunno inoltrato e il cambio dell’ora vi ha in qualche modo rotto l’equilibrio potete sempre ritrovarlo andando a visitare uno dei posti in cui è ancora estate.

Se siete in cerca di idee di viaggio per il prossimo mese di novembre ecco che il ventaglio di luoghi in cui il clima è ancora caldo. Raggiungerli significa che potrete godervi il vostro meritato relax indossando ancora una t-shirt… e il cappotto può restare ancora un alto poco nell’armadio.

Non occorre andare troppo lontano, sebbene fare un viaggio dall’altra parte del mondo può essere molto piacevole, anche in Europa potete organizzare un viaggio scegliendo delle mete in cui anche nel mese di novembre fa caldo e il clima è più che mite e piacevole.

Dove andare in vacanza a novembre al caldo, qui sembra ancora estate

Tra le migliori destinazioni per un viaggetto low cost a novembre in luoghi dove ancora fa caldo e sembra di essere in estate partiamo dall’Europa, anche perché se non si hanno tanti giorni di ferie per poter staccare bisogna per forza organizzare un viaggio mordi e fuggi.

Allora ecco che si può arrivare in Portogallo e sbarcare in una delle isole abitate dell’arcipelago di Madeira cioè Madeira o Porto Santo. La stessa Madeira si raggiunge facilmente da Lisbona con un volo diretto. Il clima mite di questo luogo vi conquisterà, non a caso è conosciuta come l’isola della primavera grazie al fatto che le temperature restano ancora sopra i venti gradi anche nel mese di novembre.

Se invece si può disporre di molti più giorni si può scegliere una destinazione più lontana ed anche un po’ esotica come la Thailandia. Qui con il mese di novembre inizia la stagione secca e potrete godere di temperature che oscillano tra i 28 e i 32 gradi. I luoghi da visitare in Thailandia sono tantissimi, qui potete anche realizzare uno dei 7 viaggi in treno più belli del mondo alla scoperta delle meraviglie di questo posto incantato.

Infine per un viaggio low cost al caldo potete raggiungere il Marocco e ai piedi delle montagne dell’Atlante visitare la città di Marrakech. Nel mese di novembre a Marrakech le temperature possono variare tra i 22 e i 28 gradi, quindi fa sempre abbastanza caldo ma non troppo ed è piacevole da girare, è davvero perfetta meta per ammirare i luoghi senza morire di caldo. Infine se volete altre idee per un viaggetto autunnale scoprite altri 5 posti dove andare in vacanza a novembre 2024.