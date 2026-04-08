Recensioni online, cosa cambia. Le nuove regole, i paletti contro gli stroncatori abusivi
Se la cena al ristorante aveva qualche pecca o l’albergo non fornisce i servizi pubblicizzati, i consumatori potranno rilasciare una recensione negativa on line.
Ma scattano dei paletti precisi anche se per l’attuazione delle nuove norme mancano ancora le linee guida.
Recensioni online nei settori alberghiero e ristorazione
Assoutenti ricorda che entrano ufficialmente in vigore oggi 7 aprile le nuove disposizioni che regolano le recensioni online nel settore alberghiero e della ristorazione.
Tuttavia le novità previste dalla legge 34/2026 (Ddl Pmi), per diventare effettivamente operative, necessitano ancora delle linee guida di Antitrust e Agcom.
Le nuove misure prevedono che la recensione di un cliente, per essere considerata valida, debba essere pubblicata entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall’acquisto del prodotto, e provenire da chi ha effettivamente utilizzato il servizio o il bene recensito. – spiega Assoutenti –
Il commento dovrà poi contenere riferimenti coerenti con l’esperienza vissuta e con le caratteristiche della struttura o del servizio recensito e non potrà essere legato a sconti, vantaggi o altre utilità da parte del soggetto recensito o di soggetti intermediari.
Alberghi e ristoranti potranno segnalare chi non ha i requisiti
Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
Si tratta dunque di maggiori tutele anche per alberghi e ristoranti, che in base alla legge potranno segnalare le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità previsti dalla norma, utilizzando i canali messi a disposizione dalle piattaforme per contestare i contenuti ritenuti illeciti.