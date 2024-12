Se pensate di avere una vista d’aquila e amate sfide visive, preparatevi a rimanere stupiti. Una foto apparentemente innocua, condivisa su X (ex Twitter), sta mandando in confusione migliaia di utenti online. La foto raffigura una scena quotidiana: una persona vestita di nero, con un cappello di pelliccia, porta a spasso due cani sulla neve. Eppure, l’immagine nasconde una sorpresa che solo pochissimi riescono a individuare.

Infatti, questa non è una semplice fotografia di due cani e del loro proprietario. Guardando attentamente, si scopre che in realtà ci sono tre cani! Sembra incredibile, vero? Questo scatto è un esempio perfetto di illusione ottica, capace di ingannare persino gli osservatori più attenti.

La foto in questione è questa di seguito. Riuscite a trovare il terzo cane nascosto nella foto?

This is how optical illusions mess with your mind.

First you see two dogs and their owner, and then… pic.twitter.com/67tm1UPGQa

— Massimo (@Rainmaker1973) January 8, 2024