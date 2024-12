Riordina casa in in paio di minuti con il rivoluzionario metodo scandinavo: ti svolta la vita

Il metodo scandinavo per riordinare casa è rivoluzionario: bastano pochi minuti per eliminare il caso. Ti svolta la vita.

Tenere pulita e ordinata la casa è una necessità imprescindibile in ogni contesto famigliare. Spesso riuscire a gestire le pulizie casalinghe non è facile, soprattutto quando si è impegnati con il lavoro. Ogni momento libero si dedica al riordino, che potrebbe essere meno impegnativo e faticoso se ogni membro della famiglia facesse la propria parte. In caso di nuclei numerosi riuscire a gestire tutto non è facile, e il più delle volte la situazione può sfuggire di mano.

Negli ultimi anni si è affermata una tendenza che ha rivoluzionato il mood del riordino, un trend che arriva direttamente dalla penisola scandinava e che se seguito alla lettera è davvero efficiente. Il metodo svedese impone disciplina e regole ferree. Basta rispettarle alla lettera e la casa sarà ordinata in pochi minuti. Inizialmente può apparire impegnativo e non facile da seguire, ma dopo qualche giorno di pratica non se ne potrà più fare a meno.

Il metodo svedese prevede alcuni step da seguire che se osservati come indicato permettono di gestire al meglio il riordino della propria abitazione, passi che daranno dei risultati esaltanti. Il primo è ovviamente quello del Decluttering, che consiste nell’eliminazione di tutti quegli oggetti posti su superfici in vista. Oggetti accumulati che creano caos e attirano la polvere e che devono essere riposti in appositi scaffali o cassetti, se inutili vanno gettati.

Casa pulita e ordinata? Segui il metodo svedese

Dopo aver eliminato gli oggetti dalle varie superfici a vista è importante stabile una routine quotidiana di pulizia, in tal modo la casa sarà sempre in perfetto assetto e non sarà necessario fare interventi straordinari. Ogni cosa deve avere un posto e non va lasciata in giro per casa, in tal modo ogni ambiente sarà più accogliente.

Inoltre è opportuno non rimandare: se ci sono i panni da ritirare o la spazzatura da gettare è meglio farlo subito, in tal modo si evita di accumulare. E’ bene organizzare gli spazi negli armadi e sportelli utilizzando contenitori e box, così ogni cosa sarà a suo posto e facile da trovare.

Da non sottovalutare poi la collaborazione. Ognuno in casa deve fare la sua parte e rispettare anche il lavoro degli altri. Solo attraverso la partecipazione attiva di tutti, l’impegno di tenere la casa pulita e ordinata non graverà solo su un singolo. Tutti dovrebbero imparare e rispettare le regole stabilite e fare la propria parte.