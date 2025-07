Quando l’uragano Harvey colpì il Texas e la Louisiana nel 2017, devastando intere comunità e lasciando migliaia di famiglie senza casa, tra i dispersi c’era anche una cagnolina di nome Blue. All’epoca aveva solo due anni e viveva con la sua famiglia a Corpus Christi, una delle città più duramente colpite. Dopo giorni di ricerche senza esito, i suoi proprietari l’avevano creduta morta, inghiottita dalla furia del disastro naturale.

Ma Blue non era morta. Per sette anni ha vagato, apparentemente cercando una via per tornare a casa. È stata ritrovata recentemente a oltre 480 chilometri di distanza, in un bagno pubblico del Cameron Park di Waco, da un passante che, intuendo che fosse un cane smarrito, l’ha portata al rifugio Pet Circle Regional Animal Center. Qui è avvenuto il miracolo: la scansione del microchip ha rivelato la sua identità e la sua origine.

Il potere del microchip e un ricongiungimento commovente

Grazie al microchip registrato correttamente e alle informazioni di contatto aggiornate, i volontari del rifugio sono riusciti a contattare la famiglia. “Il proprietario è stato sopraffatto dall’emozione”, raccontano dal centro, “e non poteva credere che Blue fosse ancora viva”.

Il rifugio ha sottolineato quanto questo caso dimostri l’importanza della microchippatura degli animali domestici: è uno strumento fondamentale per il ritrovamento anche dopo anni, in casi estremi come questo. Infine, grazie al gesto altruista della persona che ha ritrovato Blue, che si è offerta di incontrare i proprietari a metà strada, la cagnolina ha potuto riabbracciare la sua famiglia dopo quasi un decennio.