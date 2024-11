Rolling Stones in concerto allo Stadio Olimpico di Roma nel 2025, cosa sappiamo

I Rolling Stones potrebbero tornare a Roma per un memorabile concerto nel 2025, per l’unica data italiana dell’Hackney Diamonds Tour. Le voci che filtrano, prossime all’ufficialità, parlano di un concerto a fine maggio a Roma, allo Stadio Olimpico. Cosa sappiamo.

I Rolling Stones a Roma

Sono passati dieci anni dall’ultimo concerto dei Rolling Stones a Roma, quando si esibirono nel 2014 al Circo Massimo di fronte a 70mila spettatori. Fu un concerto davvero memorabile, uno dei più iconici degli ultimi anni nella Capitale. L’ultimo concerto allo Stadio Olimpico della band, allora composta da Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts, scomparso nel 2021, risale al 2007.

La band torna allo Stadio Olimpico

Quello di fine maggio 2025, in attesa di una data più precisa, potrebbe essere un momento davvero speciale per tutti gli appassionati di rock e della band che ne ha posto le basi. I Rolling Stones, infatti, potrebbero aprire la stagione dei grandi concerti estivi di Roma, con un attesissimo live allo Stadio Olimpico.

Nulla di ufficiale al momento, non c’è ancora una data precisa per il concerto. Ma le voci circolate nei mesi scorsi sembrano essere in realtà più fondate del previsto, con il sito stonenews.com, ritenuto molto vicino alla band, che ha parlato esplicitamente di una tranche europea dell’Hackney Diamonds Tour. Ora si attende solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare nei prossimi due mesi con la lista completa di tutte le città europee del tour.