Rubano il cane di una ragazzina disabile, l’appello del papà: “È tutto il suo mondo”

Un dramma ha colpito una famiglia di Acerra, in provincia di Napoli, dove una ragazzina di 12 anni, affetta da disabilità a causa di una grave malattia genetica che la costringe su una sedia a rotelle, ha subito un enorme dolore durante un furto in casa. I ladri, oltre a sottrarre diversi oggetti di valore, hanno rubato il suo cane, Maui, che rappresentava per la giovane una fonte di conforto e compagnia indispensabile.

L’appello disperato del padre

Il padre della ragazza ha lanciato un appello pubblico nella speranza di toccare il cuore dei responsabili del furto e convincerli a restituire il cane. “Non mi interessa della refurtiva – ha dichiarato l’uomo – ma faccio appello al cuore di chi ha sottratto il cane di mia figlia. Vi prego di restituirlo, perché la mia bambina è caduta in uno stato di angoscia che sta peggiorando la sua già delicata condizione di salute.”

Un legame speciale tra la ragazza e il cane

Maui, il cagnolino rubato, è molto più di un animale domestico per la ragazzina. Essendo costretta a vivere su una sedia a rotelle, il cane rappresenta una parte essenziale della sua vita quotidiana e del suo benessere emotivo. Il padre ha spiegato che il furto ha “letteralmente rovinato” la famiglia, ma il danno maggiore è stato causato dalla perdita di Maui, un amico insostituibile per la giovane.