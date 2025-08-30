Ryanair sta per introdurre una nuova stretta sui bagagli a mano che superano le dimensioni consentite. L’iniziativa prevede un aumento dei bonus per gli addetti ai controlli, portando il compenso da 1,5 a 2,5 euro per ogni bagaglio individuato. Inoltre, viene eliminato il tetto mensile di 80 euro per i bonus accumulabili, incentivando così il personale a essere più rigoroso nel monitorare le valigie dei passeggeri.

Questa mossa segue la recente modifica delle regole sul bagaglio gratuito. Lo scorso mese, Ryanair aveva ampliato le dimensioni consentite per il bagaglio a mano incluso nel biglietto, passando da 40 x 25 x 20 centimetri (20 litri) a 40 x 30 x 20 centimetri (24 litri), in linea con le nuove norme europee che garantiscono il diritto a portare due bagagli personali gratuiti in cabina.

Le dichiarazioni di Michael O’Leary

L’amministratore delegato Michael O’Leary ha confermato che la misura entrerà in vigore probabilmente con la programmazione invernale, a novembre. “E non mi scuso assolutamente per questo”, ha dichiarato, spiegando di voler assicurare che “i nostri addetti all’assistenza a terra fermino le persone che truffano il sistema”.

O’Leary ha chiarito che non ci sarà alcuna eccessiva severità: “Vado regolarmente all’imbarco a Dublino e non abbiamo problemi con le borse piccole, questa specie di mito, ‘solo la cerniera era fuori’. Se la cerniera era l’unica cosa che era fuori dal contenitore, si sale, non c’è nessun problema”. Tuttavia, ha aggiunto: “Rimango ancora sconcertato dal numero di persone con lo zaino che pensano ancora di poter attraversare il fottuto gate e che noi non noteremo lo zaino. Lo noteremo. E pagherete per lo zaino. Non salirete se non vi sta bene”.

Solo una minoranza interessata

Secondo O’Leary, la maggioranza dei passeggeri rispetta le regole: “La maggior parte delle persone, il 99,9 per cento dei nostri passeggeri, rispetta le regole. Il numero di persone che pagano una tassa sul bagaglio al gate è inferiore allo 0,1 per cento dei nostri passeggeri, e si tratta comunque di 200mila passeggeri all’anno”.