Puoi pulire le orecchie senza i rischi collegati all’uso del cotton fioc e la soluzione ce l’hai già in casa.

L’uso di cotton fioc per la pulizia delle orecchie è ancora una pratica diffusa, ma esperti medici avvertono dei rischi connessi e propongono metodi più sicuri e naturali per mantenere l’igiene auricolare senza danni.

I rischi nascosti nell’uso dei cotton fioc e le alternative più sicure

Il dottor Sooj, medico specializzato, ha condiviso su TikTok importanti consigli per una corretta pulizia delle orecchie. Secondo il professionista, molte persone che ricorrono ai cotton fioc finiscono per spingere il cerume verso il timpano, causando potenziali problemi come riduzione dell’udito, vertigini e acufeni. Questo comportamento non solo peggiora l’accumulo di cerume, ma può anche danneggiare il canale uditivo. L’uso di strumenti rigidi, come bastoncini di cotone o metallo, può aggravare la situazione, spingendo ulteriormente la cerume in profondità e aumentando il rischio di lesioni o infezioni. È quindi fondamentale evitare pratiche di pulizia invasive e pericolose.

Il dottor Sooj suggerisce un’alternativa semplice e casalinga: l’utilizzo di sostanze liquide come l’olio d’oliva o gocce a base di bicarbonato di sodio per ammorbidire il cerume. Questi rimedi vanno applicati con attenzione solo in presenza di un eccesso di cerume, con alcune gocce due o tre volte al giorno per alcune settimane. Questa procedura aiuta a sciogliere il cerume, facilitandone l’espulsione naturale senza rischi. Questa pratica, sostenuta da un approccio medico, riduce la probabilità di complicazioni e mantiene il canale uditivo pulito in modo delicato e sicuro.

La prevenzione è fondamentale per evitare complicazioni come l’otite, un’infezione di origine virale o batterica che causa dolore, infiammazione e accumulo di liquido nell’orecchio. Il portale sanitario CUF evidenzia l’importanza di adottare abitudini corrette per salvaguardare la salute auricolare. Il dottor Lalit Mohan Parashar, otorinolaringoiatra, suggerisce alcune semplici strategie per prevenire infezioni e problemi correlati:

Igiene delicata : pulire le orecchie senza inserire oggetti all’interno, utilizzando un panno umido e tiepido per rimuovere sporco esterno.

: pulire le orecchie senza inserire oggetti all’interno, utilizzando un panno umido e tiepido per rimuovere sporco esterno. Prevenzione delle infezioni respiratorie : ridurre il rischio di infezioni respiratorie contribuisce a proteggere anche l’orecchio, dato che le vie respiratorie e l’apparato uditivo sono collegati.

: ridurre il rischio di infezioni respiratorie contribuisce a proteggere anche l’orecchio, dato che le vie respiratorie e l’apparato uditivo sono collegati. Gestione delle allergie : l’uso di antistaminici può aiutare a controllare l’infiammazione e prevenire infezioni secondarie.

: l’uso di antistaminici può aiutare a controllare l’infiammazione e prevenire infezioni secondarie. Evitare il fumo, anche passivo : il fumo di sigaretta ha effetti negativi sulla salute dell’orecchio, aumentando il rischio di infiammazioni e infezioni.

: il fumo di sigaretta ha effetti negativi sulla salute dell’orecchio, aumentando il rischio di infiammazioni e infezioni. Allattamento materno : fondamentale per ridurre la probabilità di infezioni auricolari nei neonati.

: fondamentale per ridurre la probabilità di infezioni auricolari nei neonati. Supporto nutrizionale: vitamine come la D, la C e minerali come lo zinco sono essenziali per rafforzare il sistema immunitario e proteggere l’orecchio da infezioni.

Questi accorgimenti rappresentano una guida preziosa per mantenere un’adeguata salute auricolare senza ricorrere a pratiche rischiose. L’attenzione all’igiene delle orecchie deve passare attraverso metodi sicuri e consigli medici, evitando il ricorso a strumenti potenzialmente dannosi come i cotton fioc, e puntando su soluzioni naturali e preventive per proteggere l’udito e prevenire infezioni.