Bicarbonato miracoloso? Un vecchio alimento base della dispensa è tornato di moda e le persone lo usano per migliorare la forma fisica, le malattie e altro ancora. Ma ha dei rischi, avverte Kristen Rogers, della CNN, che ha scritto un ampio articolo sul tema, del quale riportiamo una sintesi.

Bere acqua mescolata con bicarbonato di sodio potrebbe avere alcuni benefici per la salute, ma ci sono importanti avvertenze, ricorda Rogers.

Alcune persone lo stanno aggiungendo alla loro acqua: hanno scoperto che l’ingrediente migliora le loro prestazioni fisiche, il reflusso acido, i livelli di energia e altro ancora.

Bicarbonato ingrediente naturale

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale molto interessante che può fare molto. Può (anche) neutralizzare gli odori e aiutarti a rimuovere le macchie dai tuoi vestiti.

C’è chi lo usa per eliminare il cattivo odore proveniente dalla sabbia del gatto.

Tuttavia, avverte Rogers, solo perché il bicarbonato di sodio è prodotto da ingredienti naturali non significa che sia sicuro da ingerire senza regole.

La necessità di cautela è dovuta alla chimica del bicarbonato di sodio e a quella del corpo, e a come la delicata interazione tra i due sia proprio ciò che potrebbe aiutare o danneggiare.

Il bicarbonato di sodio, è una sostanza alcalina composta da sodio, idrogeno, carbonio e ossigeno. Il modo principale in cui il bicarbonato di sodio potrebbe essere utile per problemi come il reflusso acido è neutralizzando l’acido.

Consumare troppo bicarbonato di sodio, che ha un pH alcalino di circa 8,3, può mandare le cose fuori controllo.

Ecco cosa dicono la ricerca e gli esperti sugli effetti sulla salute, importanti fattori di rischio e altre cose che si devono sapere, scrive Rogers.

Aiuta negli esercizi fisici

Durante l’esercizio, in particolare quello intenso e anaerobico come lo sprint o la corda, il metabolismo muscolare produce ioni idrogeno,

Quindi la scomposizione del glicogeno muscolare che produce energia si traduce anche nella produzione di lattato più uno ione idrogeno.

Alcuni studi hanno dimostrato che assumere bicarbonato di sodio un’ora o due prima dell’esercizio fisico può migliorare le prestazioni fino a 12 minuti di attività ad alta intensità come ciclismo, corsa, canottaggio, boxe e karate, secondo un’ampia revisione della ricerca del 2021 condotta dall’International Society of Sports Nutrition.

I partecipanti che hanno assunto bicarbonato di sodio in uno studio che prevedeva l’allenamento della forza sono stati in grado di ripetere l’esercizio più volte, con meno affaticamento muscolare rispetto al gruppo placebo.

Il bicarbonato di sodio può anche ridurre l’acidità di stomaco e alleviare il reflusso acido o l’indigestione, il che non sorprende poiché l’ingrediente è un componente degli antiacidi, un trattamento comune per queste condizioni.

Bicarbonato nella cura dei reni

Ci sono state anche alcune prove che suggeriscono che il bicarbonato di sodio può anche rallentare la progressione della malattia renale.

Nelle persone con malattia renale cronica, gli organi non funzionano abbastanza bene da liberarsi di una quantità sufficiente di acido ogni giorno, con conseguente aumento dell’acidità del sangue,

Dare a queste persone un’integrazione di bicarbonato può compensare sostanzialmente il carico acido e aiutare i reni a liberarsi di meno acido.

Indipendentemente dalla tua situazione, però, avverte Rogers, consulta sempre il tuo medico per assicurarti che una nuova pratica sanitaria sia adatta a te, poiché il corpo di ogni persona è diverso.

Un basso livello di acido gastrico può far sì che alcuni farmaci impieghino più tempo per agire o influenzare il loro funzionamento.

Non esiste una raccomandazione di dosaggio universale, dicono gli esperti. Ma per l’indigestione, si può provare ¼ di cucchiaino mescolato a un bicchiere d’acqua.

Alcune persone usano un cucchiaino, ma arrivare a quella dose potrebbe essere fastidioso, perché alcuni hanno diarrea, gas, nausea o vomito per averne assunto troppo.

Berlo dopo aver mangiato è meglio perché si ha bisogno dell’acido dello stomaco per digerire prima il cibo.

Attenti alle dosi

Gli studi sul fitness hanno in genere dosato nell’intervallo da 0,2 a 0,5 grammi di bicarbonato di sodio per chilogrammo di peso corporeo, il che significa che una persona che pesa circa 59 chilogrammi potrebbe usare almeno un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Ma nella vita reale, molti atleti non riescono a digerire così tanto.

Esagerare o bere acqua con bicarbonato di sodio a lungo termine “può avere risultati disastrosi”, ha detto un esperto, aggiungendo che le persone sono finite al pronto soccorso perché hanno mandato i loro corpi in alcalosi metabolica, il che significa che il pH del corpo è superiore a 7,45.

L’alcalosi può danneggiare il cuore, ridurre il flusso di sangue al cervello, causare confusione mentale e ridurre il flusso di ossigeno ai tessuti corporei, ha aggiunto. Lo stomaco potrebbe anche iniziare a secernere eccessivamente acido per prevenire il bicarbonato di sodio che presume tu ingerisca.

Alcune persone limitano il consumo al mattino poiché la bevanda interferisce con il sonno, il che è probabilmente dovuto al sodio che fa lavorare di più il cuore per spostare il sangue in tutto il corpo, aumentando temporaneamente la pressione sanguigna.

Questo effetto spiega perché alcune persone che assumono farmaci per la pressione sanguigna assumono tali farmaci di notte, il che comporta un minore sforzo per il cuore e quindi un sonno migliore.

