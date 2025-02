Quando i disturbi del sonno rappresentano un vero problema e bisogna consultare il medico? Ecco i segnali da considerare.

I disturbi del sonno sono una problematica sempre più diffusa nella società moderna, interessando una vasta fetta della popolazione. Secondo le stime, circa il 30% delle persone sperimenta in forma occasionale disturbi del sonno, mentre il 10% ne soffre in modo cronico. Questi disturbi possono influenzare profondamente la qualità della vita, alterando non solo le normali attività quotidiane ma anche la salute fisica e mentale. La mancanza di sonno non è solo una questione di stanchezza; può portare a una serie di conseguenze negative che vanno dall’astenia alla depressione.

Disturbi del sonno: i fattori che lo influenzano e quante ore dormire

La quantità di sonno necessaria per sentirsi riposati varia da persona a persona. In generale, la maggior parte degli adulti ha bisogno di tra le 7 e le 8 ore di sonno per notte. Tuttavia, ci sono anche “dormitori lunghi”, che necessitano di circa 10 ore, e “dormitori corti”, che riescono a funzionare bene anche con soltanto 5-6 ore di sonno. È importante notare che la qualità del sonno è altrettanto cruciale quanto la quantità. Un sonno frammentato o di scarsa qualità può portare agli stessi effetti negativi di una carenza di sonno.

I disturbi del sonno possono derivare da una serie di fattori esterni e interni. L’insonnia, uno dei disturbi più comuni, può essere innescata da fattori psicologici come l’ansia o la depressione. Altri disturbi, come la sindrome delle gambe senza riposo, possono influenzare la capacità di addormentarsi. Questa condizione si manifesta con un’inquietudine motoria alle gambe che rende impossibile trovare una posizione comoda per dormire.

Inoltre, la qualità del sonno può essere compromessa da malattie sistemiche, disordini endocrini come quelli della tiroide, scompenso cardiaco o ipertensione. Comportamenti quotidiani come il consumo di caffeina, alcol e nicotina, così come una dieta pesante o l’esercizio intenso nelle ore precedenti al sonno, possono ulteriormente ostacolare un riposo ristoratore.

Le conseguenze della mancanza di sonno sono molteplici e possono manifestarsi in vari modi. Tra i sintomi più comuni troviamo:

Astenia : una sensazione di stanchezza persistente e debilitante.

: una sensazione di stanchezza persistente e debilitante. Difficoltà cognitive : diminuzione della capacità di attenzione, concentrazione e memoria, con un impatto significativo sulla produttività lavorativa.

: diminuzione della capacità di attenzione, concentrazione e memoria, con un impatto significativo sulla produttività lavorativa. Sonnolenza diurna : tendenza a sentirsi assonnati durante le ore di attività, che può portare a incidenti e cali di prestazioni.

: tendenza a sentirsi assonnati durante le ore di attività, che può portare a incidenti e cali di prestazioni. Alterazioni dell’umore: irritabilità e ansia possono diventare più frequenti, influenzando le relazioni personali e professionali.

Studi recenti hanno dimostrato un legame tra la deprivazione del sonno e malattie gravi come l’obesità, il diabete e le patologie cardiovascolari. La mancanza di sonno può influenzare negativamente il sistema immunitario, rendendo l’organismo più vulnerabile alle infezioni.

Rimedi per i disturbi del sonno occasionali

Affrontare i disturbi del sonno può richiedere un approccio multifattoriale. Prima di ricorrere a farmaci, è fondamentale identificare la causa del disturbo e adottare alcune misure per migliorare l’igiene del sonno. È importante cercare di andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora, anche durante il fine settimana, per stabilizzare il ritmo circadiano.

È utile praticare regolarmente esercizio fisico, ma evitando di farlo nelle 3-4 ore precedenti al sonno ed esporsi alla luce naturale durante il giorno, in modo da regolare il ciclo sonno-veglia.