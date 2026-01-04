I capelli diventano prima grigi, poi bianchi, e prima o poi tocca a tutti: è uno dei segnali più evidenti dell’invecchiamento. “I capelli invecchiano come la pelle e come gli altri organi nel corpo”, spiega la professoressa Helen He, del Kimberly and Eric J. Waldman Department of Dermatology alla Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

In genere, i primi segni compaiono tra i 30 e i 40 anni, quando le cellule staminali dei melanociti, responsabili del pigmento dei capelli, iniziano a “spegnersi” o a funzionare meno efficacemente. Ma non è solo questione di età: fattori genetici e stress possono accelerare il processo. Come ricorda il Washington Post, uno studio del 2012 su oltre 4.000 persone tra i 45 e i 65 anni ha evidenziato che quasi tre quarti avevano capelli almeno parzialmente grigi. I geni determinano non solo il colore, ma anche la calvizie, la forma delle sopracciglia e la quantità di barba.

Le persone bianche tendono ad ingrigire prima di quelle africane o asiatiche, mentre i biondi naturali possono vedere capelli grigi precocemente. Carenze nutrizionali e stress pesano: “Si è sempre notato che le persone sotto stress sembrano ingrigire”, osserva Sarah Millar, professoressa al Mount Sinai. In teoria, preservando le cellule staminali sane, l’ingrigimento potrebbe essere transitorio, ma i trattamenti attuali non garantiscono l’inversione. Natasha Mesinkovska, dermatologa all’UCI Health, sottolinea che “seguire una dieta sana, dormire abbastanza e non fumare sono, in generale, ottime abitudini anti-invecchiamento”, con effetti potenziali anche sui capelli.