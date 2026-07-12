Dimezzare i costi a carico dei pazienti per tecniche di riproduzione assistita (Art) potrebbe portare a un raddoppio (+2,67 volte) delle nascite. Questo emerge da uno studio di portata mondiale, pubblicato su Human Reproduction. Lo studio ha analizzato i dati dei registri Art, i dati economici e demografici di 22 paesi e regioni tra il 2021 e il 2023, che rappresentano oltre il 95% dell’attività Art globale, per valutare le variazioni internazionali in termini di accessibilità economica. Hanno misurato il “costo per bambino” che stima il costo necessario per ottenere un parto vivo attraverso la Art.

Il costo lordo per bambino è stato calcolato utilizzando i costi medi di trattamento per ciclo, inclusi il trasferimento di embrioni, i test genetici preimpianto ove utilizzati e i farmaci, insieme al numero di cicli necessari per ottenere un parto vivo. Il costo vivo netto per il bambino ha poi tenuto conto dei programmi di rimborso, dei sussidi e dei benefici fiscali applicabili a ciascuna regione o paese. I risultati hanno rivelato che il costo lordo per un bambino variava più di 12 volte tra paesi e regioni, dal 66% del reddito familiare medio in Israele all’833% in Africa (esclusi Egitto, Tunisia e Sud Africa), mentre il costo vivo netto per un bambino variava dal 13% in Israele all’825% in Africa.

I paesi con un costo lordo per un bambino inferiore al 100% e un costo vivo netto per un bambino inferiore al 50% del reddito familiare medio hanno costantemente raggiunto i livelli più alti di utilizzo della Art, tra cui Corea del Sud (11,8% delle nascite tramite Art), Spagna (11,7%) e Giappone (9,3%). Al contrario, in paesi e regioni come Brasile, India e Sud-est asiatico, dove i costi si avvicinano a due o tre volte il reddito familiare medio annuo, la percentuale di nascite Art è davvero irrisoria, tra lo 0,2% e lo 0,4%. Ne deriva che il 77-84% delle differenze tra paesi nell’utilizzo della ART dipendono dai costi e che la riduzione dei costi potrebbe produrre aumenti sproporzionatamente grandi nell’utilizzo della Art.