“Stiamo investendo in varie aree, come il diabete, le maculopatie e il trattamento di patologie neurologiche come le demenze. Tutti noi potremo invecchiare con più tranquillità. Siamo nella top 10 per qualità della ricerca a livello internazionale e ringrazio Trump per aver cancellato i finanziamenti a tanti istituti stranieri”, perché “possiamo fare la lista della spesa e da Harvard portare tanti ricercatori al San Raffaele”. Lo ha detto Paolo Rotelli, vicepresidente del Gruppo San Donato, durante la presentazione del bilancio 2024 del gruppo. “Il gruppo San Donato vorrebbe fare Europe Great Again”, ha aggiunto Rotelli.

Per quanto riguarda l’attrazione di studenti da Harvard, “l’azione del governo è molto importante. Grazie al governo precedente e attuale, abbiamo un limite di tasse per chi rientra dall’estero. Vogliamo usare l’attrazione fiscale italiana per chi rientra dall’estero, oltre al fatto che hanno tagliato i fondi agli stranieri in America. Abbiamo già tre o quattro nomi su cui stiamo puntando”.