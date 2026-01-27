La pasta nel suo formato classico degli spaghetti. Altroconsumo ha stilato una classifica delle aziende che propongono il prodotto migliore tra quelle che vengono vendute sugli scaffali dei supermercati. L’associazione ha analizzato una ventina di marche includendo anche quelle che si trovano negli ipermercati e nei discount ed ha analizzato diversi aspetti: tra questi la presenza della micotossina più facilmente rintracciabile nei prodotti a base di grano e la presenza di pesticidi.

Il quadro emerso è rassicurante ed è migliorato rispetto al passato, ha fatto sapere Altroconsumo. Specialmente sul fronte delle micotossine, “uno degli aspetti più delicati per la sicurezza alimentare” la cui quantità, rispetto ad alcune rilevazioni del passato, appare in calo.

Il test è stato effettuato su 20 diverse marche. Gli esperti hanno segnalato che il “Don”, la micotossina più facilmente rintracciabile nei prodotti a base di grano, messa a confronto con un test precedente ha una media rilevata che si è “quasi dimezzata, passando da 59 a 32 µg/kg”. Si tratta di un “miglioramento importante, soprattutto per i bambini, più esposti al rischio di superare la dose giornaliera tollerabile”.

Anche per quanto riguarda i pesticidi, nella maggior parte dei campioni presi in esame non ne sono stati rilevati. Il glifosato è stato individuato in un solo prodotto in quantità piuttosto basse e senza rischi per la salute. In tre marche, invece, è stato rilevato il “piperonil butossido, un coadiuvante di alcuni fitofarmaci non classificato come cancerogeno né come interferente endocrino” e presente sempre a “livelli trascurabili”.

Il quadro è stato giudicato positivo anche perché tutti i prodotti hanno rispettano le indicazioni sul peso netto senza contenere “sfarinati di grano tenero, vietati nella pasta secca”. Il contenuto di proteine è risultato inoltre “sempre elevato, compreso tra il 13 e il 15%, un dato che favorisce la tenuta in cottura e la qualità complessiva della pasta”.

La classifica delle migliori marche di spaghetti dalla prima all’ultima

Di seguito la classifica stilata da Altroconsumo dalla numero uno (Alce Nero Spaghettoni) alla numero 20 (Tre Mulini di Eurospin):