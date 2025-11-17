In Italia più di un ragazzo su quattro, tra i 3 e i 17 anni, presenta un eccesso di peso: si tratta del 26,7% dei minori. La situazione appare ancora più critica in Campania, dove la quota raggiunge il 36,5%. Complessivamente, sette delle dieci regioni che superano la media nazionale appartengono al Mezzogiorno. Le percentuali più elevate, con oltre un terzo dei giovani in sovrappeso, si riscontrano oltre che in Campania anche in Calabria (35,8%), Basilicata (35,0%) e Sicilia (33,8%).

All’opposto, i livelli più bassi emergono nelle Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con il 15,1% e il 17,4%, seguite dal Friuli-Venezia Giulia (18,4%) e dalla Lombardia (19,5%). Questi dati sono contenuti nel decimo Rapporto sull’obesità in Italia a cura di Auxologico IRCCS, presentato a Napoli presso l’Università Suor Orsola Benincasa alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci. Alla realizzazione del volume, intitolato La rivoluzione nell’obesità, hanno collaborato trenta esperti italiani e internazionali impegnati nella ricerca e nella cura dell’obesità.