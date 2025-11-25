La violenza di genere, che sia fisica e/o psicologica, non si può cancellare dalla mente e dai ricordi di chi ne è vittima. Non la ‘dimenticano’ neppure i geni delle donne che la hanno subita. Oltre la metà di loro, a distanza di ann, presenta infatti un disturbo da stress post traumatico. Un quarto delle vittime è invece colpita da depressione, così come un terzo è ad alto rischio di subire una nuova violenza. Questi i dati che emergono dall’analisi dei campioni di sangue donati dalle prime cento donne che hanno preso parte al progetto di ricerca EpiWE, Epigenetica per le donne, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e finanziato dal Ministero della Salute.

I dettagli del progetto di ricerca EpiWe

Il progetto vuole indagare se, quanto e per quanto tempo la violenza influenzi l’attività dei geni e comprometta la salute psico-fisica delle donne. Grazie a una collaborazione con la regione Puglia il progetto è stato ora esteso anche ai minori che hanno assistito a violenza, un’esperienza che anche in questo caso porta, secondo i primi risultati, a profonde conseguenze psichiche. Le informazioni, spiega l’Iss, sono state raccolte su 76 vittime di violenza, mentre il resto del campione è stato utilizzato come controllo, applicando EpiWEAT, un questionario elettronico innovativo elaborato da Iss in italiano e in altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco) per favorirne la diffusione tra le donne immigrate e i mediatori linguistici.

I questionari verranno poi integrati con analisi sui campioni per cercare le ‘cicatrici’ epigenetiche sul Dna, impronte molecolari che non cambiano la struttura dei geni, ma ne modificano la funzionalità. Al momento EpiWE ha coinvolto le regioni Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Liguria, in cui le donne possono ancora partecipare e aiutare lo studio donando un campione. Dallo studio è emerso che oltre la metà delle vittime presenta disturbi post-traumatici (Ptsd) gravi: il 27% delle donne con diagnosi di Ptsd e 28.4% con Ptsd complesso, il 23% delle vittime presenta sintomatologia depressiva, il 32% è ad alto rischio di subire nuovamente violenza, più della metà ha un livello di istruzione pari o superiore al diploma di maturità e il 34% ha un’occupazione stabile, l’82% è di cittadinanza italiana. L’aggressore nel 97% dei casi è un uomo, nel 71% è il coniuge o partner.

La violenza domestica lascia tracce

Nel 90% dei casi la violenza (sessuale, fisica, psicologica ed economica) è ripetuta nel tempo. “La violenza domestica lascia tracce epigenetiche che modificano l’espressione dei geni, cioè la loro attività, senza alterare la sequenza del Dna – spiega Simona Gaudi, responsabile del progetto per l’Iss -. Studiare queste modificazioni potrebbe permetterci di predire gli effetti a lungo termine della violenza e sviluppare interventi preventivi personalizzati prima che insorgano patologie croniche”. Il progetto EpiWE, sottolinea inoltre Gaudi, “ha portato all’elaborazione oltre che di EpiWEAT di un secondo strumento digitale innovativo, EpiCHILD, pensato per i bambini e adolescenti. EpiCHILD è stato somministrato per ora a 26 minori di 7-17 anni che hanno assistito alla violenza in famiglia, arruolati nel territorio pugliese in seguito a una collaborazione con la Regione Puglia e nell’ambito dello studio ESMiVA, Esiti di Salute nei Minori esposti a Violenza Assistita”.

Secondo i primi risultati, spiega l’esperta, quasi l’80% dei minori ha vissuto come evento traumatico aver assistito a violenze fisiche in famiglia, e sono stati identificati diversi casi di Ptsd e depressione. Il 42,3% del campione ha genitori separati o divorziati, e nel 92,3% dei casi l’aggressore è il padre. “I risultati – conclude Gaudi – confermano l’urgenza di screening sistematici nelle strutture sanitarie e nei servizi sociali, interventi multidisciplinari integrati tra sanità, scuola e servizi sociali, Protocolli di prevenzione personalizzati basati su evidenze scientifiche, monitoraggio nel tempo per valutare l’evoluzione dei sintomi. Lo studio proseguirà con follow-up programmati per monitorare l’evoluzione della sintomatologia della violenza subita, e costruire una base dati per future ricerche sul trauma transgenerazionale”.