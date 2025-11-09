Le parate dolci sono la nuova frontiera della lotta al diabete? Non solo: la lista dei loro pregi giustifica il peana che si trova fra le pagine del New York Times.

Alla domanda su quanto sono salutari le patate dolci, Isobel Whitcomb proclamache “è arrivato il loro momento di gloria”. E procede a elencare “le loro migliori qualità”.

Le patate dolci sono uno degli alimenti più sani sulla vostra tavola. Sono ricche di nutrienti che mantengono il vostro organismo attivo e la glicemia stabile, e possono persino ridurre il rischio di cancro.

Sono una fonte naturale di elettroliti.

Le patate dolci sono una buona fonte di potassio, un elettrolita che si elimina con il sudore durante l’attività fisica. Il corpo fa affidamento sul potassio, che ha una carica elettrica, per inviare segnali elettrici tra i nervi. Il potassio aiuta a mantenere attivi i nervi, a far battere il cuore e a contrarre i muscoli.

Una patata dolce cotta di medie dimensioni contiene circa 350 milligrammi di potassio, circa il 12% della dose giornaliera raccomandata per un adulto medio e più di sei volte quella contenuta in una bottiglia da 350 ml di Gatorade.

Il potassio nelle patate dolci

Il potassio aiuta anche a mantenere una pressione sanguigna sana. Il corpo cerca costantemente di mantenere il potassio in equilibrio con un altro elettrolita: il sodio.

Il sodio induce il corpo a trattenere i liquidi, aumentando il volume del sangue; se c’è troppo sodio, la pressione sanguigna può diventare pericolosamente alta, ha spiegato. Il potassio stimola i reni a espellere sodio e provoca anche il rilassamento dei vasi sanguigni. Non provocano picchi glicemici.

Le patate dolci devono il loro sapore caratteristico agli zuccheri naturalmente presenti; una patata dolce media ne contiene circa nove grammi.

Le patate dolci sono relativamente ricche di fibre alimentari (circa quattro grammi per patata). La digestione delle fibre richiede molto lavoro per l’organismo, il che rallenta la scomposizione degli zuccheri. I livelli di zucchero nel sangue aumentano quando si consumano bibite gassate, ma quando si mangia una patata dolce, i livelli di zucchero nel sangue aumentano gradualmente.

Gli alimenti ricchi di fibre, comprese le patate dolci, possono persino aumentare la produzione di GLP-1, l’ormone che farmaci come Ozempic e Wegovy imitano.

Il GLP-1 stimola il rilascio di insulina e rallenta la digestione, aiutando a sentirsi sazi più a lungo.

Ricche di vitamine e minerali

Sono ricche di vitamine e minerali. Una patata dolce di medie dimensioni contiene oltre il 100% della dose giornaliera raccomandata di vitamina A, principalmente sotto forma di beta-carotene, che conferisce all’ortaggio il suo vivace colore arancione. Inoltre, una patata dolce di medie dimensioni contiene circa il 20% della dose giornaliera raccomandata di vitamina C.

Entrambe le vitamine sono potenti antiossidanti in grado di neutralizzare i radicali liberi, molecole di ossigeno instabili che possono danneggiare le cellule e il DNA, aumentando il rischio di cancro e altre malattie.

La vitamina A è anche un importante elemento costitutivo delle proteine ​​presenti nella retina che rilevano la luce, rendendola essenziale per la vista, ha affermato il Dott. Bridges.

Le patate dolci contengono anche alti livelli di rame e manganese, che l’organismo utilizza per produrre antiossidanti al suo interno.