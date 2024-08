12 giugno 2024, Attuali positivi 156.228, Dimessi / Guariti 26.379.341, Deceduti 196.598, Totale casi 26.732.167

30 agosto 2023. 14.863 nuovicasi, 65 morti. 24 agosto 2023: 11.606 nuovi casi, 44 morti 7 agosto 2023, nuovi casi 5.919, morti 56. 10 agosto 2023, 6.056 nuovi casi, 65 morti

3 agosto 2023: nuovi casi 5.732, morti 41

Siamo 59 milioni (cui aggiungere qualche milione di residenti ma non cittadini e clandestini), nel 2022 sono morti 713499 di noi, pari a 1.955 al giorno; nel 2011 ne morirono 608575, pari a 1667 al giorno, quindi 287 morti in più al giorno. I numeri li ho presi dal sito Istat, di cui mi fido poco perché fa troppa politica e che forse io non sono capace di usare.

Con questi numeri ci dobbiamo confrontare quando ci emozioniamo per uno o cento morti o infettati dal covid. Pensando però sempre: la statistica mi consola, ma se fossi io uno di quei pochi?