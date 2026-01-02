Matteo Bassetti, il direttore delle Malattia infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, all’adnKronos racconta dei rischi che si corrono con l’influenza di quest’anno. C’è il rischio concreto che si possa tramutare in una polmonite interstiziale, la stessa forma di polmonite che era molto frequente durante l’epidemia di Covid.

“Rischio polmonite interstiziale come durante il Covid”

Bassetti premette innanzitutto che “l’influenza è tutt’altro che una malattia banale”. L’infettivologo, che nei giorni scorsi ha elogiato la sua regione che ha fornito vaccini gratuiti che hanno raggiunto il 30 per cento della popolazione, spiega che “nei bambini e nei ragazzi, se il virus non trova anticorpi pronti a difenderli, può arrivare ai polmoni e causare una polmonite interstiziale grave, simile a quella osservata nei casi più seri di Covid”.

Ci sono alcuni segnali da non sottovalutare. Spiega Bassetti che il campanello d’allarme non è tanto la febbre quanto la difficoltà a respirare accompagnata da tosse intensa e forti dolori toracici: “Se compaiono questi sintomi, è fondamentale recarsi subito al pronto soccorso”. Nei casi più gravi, per curarci da questa forma influenzale molto aggressiva che colpisce l’apparato respiratorio, possono servire rianimazione, intubazione o l’Ecmo, ossia l’Ossigenazione extracorporea a membrana.