Mitridate, chi era costui? Il mitico re del Ponto che ci hanno fatto conoscere a scuola e che si era abituato a crescenti dosi di veleno al punto da rendersi immune o, appunto, mitridatizzarsi, ha trovato un emulo.

Si tratta di Tim Friede, un meccanico americano esperto di camion e appassionato collezionista di serpenti.

Dal 2001 Tim Friede ha iniziato a iniettarsi basse dosi di veleno di serpente, nel tentativo di proteggersi dalla sua crescente collezione di serpenti altamente letali.

Nuove ricerche contro il veleno

Tuttavia, alcuni ricercatori hanno dei dubbi nel basare un’innovazione medica su una pericolosa forma di auto-sperimentazione, il che potrebbe ispirare altri a seguire l’esempio di Friede.

Friede iniziò a collezionare serpenti al liceo e alla fine accumulò una vasta collezione di specie velenose, tra cui cobra, mamba e taipan, che avrebbero potuto facilmente ucciderlo. Gli venne in mente che, invece di accumulare costosi antidoti per tutte le creature di cui si prendeva cura – che avrebbero dovuto essere somministrati in ospedale – avrebbe potuto provare qualcosa di radicale: addestrare il proprio sistema immunitario a difendersi dai veleni, più o meno allo stesso modo in cui i produttori di antidoti immunizzano cavalli o pecore e poi raccolgono i loro anticorpi.

Altro che Motridate

Dopo oltre 850 iniezioni, Friede afferma di essere stato morso più di 200 volte, da molte specie diverse – volontariamente, nella maggior parte dei casi – e cita la sua sopravvivenza come prova del successo della sua auto-sperimentazione.

Un servizio giornalistico su un programma online del 2016 con Friede ha attirato l’attenzione dell’ingegnere immunitario computazionale Jacob Glanville. Aveva iniziato la sua carriera cercando anticorpi che si legassero a caratteristiche “conservate” di patogeni altrimenti in rapida evoluzione per sviluppare vaccini universali.

Fondò un’azienda, Centivax, e collaborò con il vaccinologo strutturale della Columbia University Peter Kwong per esplorare l’idea. Glanville e Kwong erano particolarmente interessati allo sviluppo di antiveleni basati su anticorpi umani, poiché gli attuali prodotti derivati da cavalli e pecore possono scatenare reazioni immunitarie potenzialmente letali negli esseri umani, il che ne limita in ultima analisi l’uso a ospedali ben attrezzati, dove queste reazioni possono essere gestite efficacemente. Gli anticorpi umani non causano quasi mai gli stessi problemi.

“Ricordo di aver chiamato [Friede] e di avergli detto: ‘Senti, so che è imbarazzante, ma mi piacerebbe molto mettere le mani su un po’ del tuo sangue'”, racconta Glanville. Friede divenne il direttore di erpetologia di Centivax.

Il team sviluppò una libreria di anticorpi dalle cellule del sangue di Friede e ne eseguì lo screening per individuare quelli che si legavano alle cosiddette neurotossine a catena lunga di mamba neri (Dendroaspis polylepis), cobra del Capo (Naja nivea), taipan costieri (Oxyuranus scutellatus scutellatus) e bungari comuni (Bungarus caeruleus). Uno, denominato LNX-D09, aveva una forma simile all’anticorpo segnalato da Sunagar e colleghi e si legava alle tossine presenti in 22 dei 24 veleni di serpente testati. Ma non era efficace nell’impedire a quei veleni di uccidere i topi. “Avevamo quasi sempre le gambe per aria”, ricorda Kwong.

Così i ricercatori hanno provato LNX-D09 in combinazione con un altro anticorpo che avevano isolato, SNX-B03, che si lega alle neurotossine corte, e con un farmaco chiamato varespladib, che inibisce un altro gruppo di tossine del veleno di serpente. Mescolando il cocktail in tre parti al veleno prima dell’iniezione, i topi sono stati completamente protetti da 13 dei 19 veleni di serpente elapide clinicamente importanti e hanno prolungato la vita degli animali per i restanti sei. “È fantastico vedere, ancora una volta, che anticorpi efficaci e antidoti ricombinanti possono essere prodotti in modo razionale”, afferma il tossinologo e bioingegnere Andreas Laustsen-Kiel dell’Università Tecnica della Danimarca, che ha sviluppato anticorpi simili contro le tossine del veleno di serpente. Tuttavia, si chiede se gli anticorpi di Centivax rappresentino un notevole miglioramento rispetto a quelli esistenti, dato che i test sugli animali hanno coinvolto dosi relativamente basse di veleno. “Sembra che tutti gli esperimenti in vivo siano stati progettati in modo che gli anticorpi abbiano la possibilità di ribaltare la letalità a favore della sopravvivenza”, afferma.