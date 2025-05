Tim Friede, 45enne del Wisconsin, ha trascorso 18 anni della sua vita sottoponendosi a un esperimento estremo: si è fatto mordere deliberatamente da serpenti tra i più velenosi al mondo oppure ha iniettato nel proprio corpo il loro veleno. Il suo obiettivo? Costruirsi un’immunità contro tossine potenzialmente letali. Friede ha compiuto questa impresa senza alcuna formazione scientifica, rischiando più volte la vita: è sopravvissuto a dosi che avrebbero ucciso un cavallo, sviluppando un patrimonio di anticorpi unico. In totale, si è sottoposto a oltre 850 inoculazioni, allenando il proprio sistema immunitario a combattere i veleni di specie come cobra, mamba nero e taipan.

Dai video su YouTube al laboratorio: nasce un antidoto sperimentale

Friede ha documentato la sua incredibile sfida alla morte su YouTube, dove ha pubblicato numerosi video per mostrare il percorso di auto-immunizzazione, sempre avvertendo gli spettatori di non emulare il suo esempio. La sua impresa ha attirato l’interesse dell’immunologo Jacob Glanville (Centivax) e del professor Peter Kwong (Università Columbia), che hanno deciso di analizzare il suo sangue. I suoi anticorpi si sono rivelati fondamentali per la realizzazione di un antidoto sperimentale capace di agire contro i veleni di ben 19 specie diverse. Un risultato rivoluzionario, considerando che gli antiveneni tradizionali, ricavati da animali come cavalli o pecore, sono spesso limitati a una singola specie e possono causare reazioni avverse.