Non dovresti mai baciare un neonato, è pericoloso, avverte un medico.

Ma perché è così pericoloso baciare un neonato? Primrose Freestone, Università di Leicester, risponde su stufyfind.com.

Il sistema immunitario di un neonato, spiega, non è completamente sviluppato alla nascita, quindi il rischio di contrarre un’infezione grave è molto più elevato.

Per i primi tre mesi circa, il sistema immunitario del neonato ha meno cellule immunitarie innate che combattono le infezioni, come neutrofili e monociti, rispetto agli adulti, il che significa che le infezioni che causano sintomi lievi negli adulti o nei bambini più grandi possono essere pericolose per la vita dei neonati.

L’infezione da herpes virus è un esempio. Negli adulti, l’herpes causa herpes labiale, ma i neonati possono ammalarsi rapidamente e gravemente dopo aver contratto il virus. Se l’herpes colpisce solo gli occhi, la bocca o la pelle del neonato, la maggior parte guarisce dopo un trattamento antivirale. Ma se il virus diventa sistemico e colpisce gli organi del neonato, l’infezione è molto più grave e può persino essere mortale. Più piccolo è il neonato, più è vulnerabile all’infezione da herpes, in particolare nelle prime quattro settimane dopo la nascita.

Un neonato è vulnerabile

I neonati sono inoltre più vulnerabili ai batteri infettivi rispetto ai bambini più grandi e agli adulti e sono particolarmente suscettibili alle infezioni da patogeni intracellulari (batteri che possono entrare e sopravvivere all’interno delle cellule dell’organismo ospite), come gli streptococchi di gruppo B (GBS). Questi batteri spesso vivono nel tratto gastrointestinale e genitale dell’ospite senza causare malattie. Le infezioni da GBS nei neonati causano sepsi, polmonite, meningite e infezioni del sangue.

I neonati sono anche suscettibili alle infezioni da ceppi di Escherichia coli che non sono dannosi per gli adulti, causando loro polmonite, meningite e sepsi, tutte con esiti gravi.

Mostrare affetto ai neonati – in sicurezza

I genitori di neonati molto piccoli non dovrebbero sentirsi a disagio nel chiedere ai visitatori di evitare di baciare o toccare il loro bambino.

Se il visitatore ha davvero a cuore il benessere del neonato, non dovrebbe sentirsi offeso dalla richiesta. E i genitori non dovrebbero sentirsi esagerati. Il gesto più gentile di qualsiasi visitatore è non mettere a rischio un neonato, ma se per buone ragioni dovete baciarlo, ci sono alcune cose che possono ridurre il rischio di infezione che rappresentate.

Lavatevi le mani

Innanzitutto, assicuratevi di lavarvi accuratamente le mani. Ed evitate di baciare il neonato sulla bocca o sul viso. Baciategli il piede o la nuca. Se avete un’infezione attiva di qualsiasi tipo, valutate se sia davvero necessario visitare il neonato, soprattutto se ha meno di un mese.

Le infezioni da herpes sono particolarmente gravi per i neonati, quindi coprite eventuali herpes labiali con una medicazione.

Se non state bene ma sentite di non poter evitare di visitare il bambino, indossate una mascherina ed evitate di avvicinarvi troppo al neonato, soprattutto se avete una malattia respiratoria.

Ricordate sempre che i neonati sono molto vulnerabili alle infezioni. Sebbene baciarli sia un segno d’amore, può far ammalare gravemente un neonato, e vi sentireste terribilmente male se ciò accadesse.