Vibrione fu una parola che scatenò il terrore il Italia mezzo secolo fa, esattamente nel 1973.. 51 anni dopo, nell’estate 2024, l’allarme viene dall’ estremo nord, Scandinavia e Germania.

Un’infezione da questi germi assassini può persino essere fatale, avverte il giornale tedesco Bild. Ci riguarda? Forse, se pensiamo alla provenienza dei frutti di mare che mangiamo senza esserne a conoscenza: è tutta Europa.

In Italia il vibrione causò il colera nel 1973

In Italia fu una mini epidemia di colera, ricorda Wikipedia, diffusa nelle aree costiere delle regioni Campania, Puglia e Sardegna tra il 20 agosto e il 12 ottobre 1973, quando vennero diagnosticati 278 casi di colera causati dal vibrione, anzi da ‘0 vibrione.

Quasi tutti i casi coinvolsero gli adulti, con una preponderanza di uomini, e causarono complessivamente 24 decessi.

Il veicolo di diffusione fu indicato nel consumo di frutti di mare crudi contaminati dal vibrione, probabilmente una partita di cozze proveniente dalla Tunisia, arrivata prima a Torre del Greco e a Napoli, poi a Bari e a Cagliari, dove si verificarono altri casi.

Nella crisi del 2024, invece, il pericolo è molto più diffuso anche se su al Nord non parlano di colera.

I vibrioni si nascondono nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, scrive Sandra Simonsen.

“Non entrare in acqua se hai ferite aperte”, consiglia attualmente l’Autorità sanitaria svedese. Perché i vibrioni si annidano nelle acque della Scandinavia. Ma non solo lì: i batteri si stanno attualmente diffondendo nuovamente nel Mar Baltico tedesco e occasionalmente nel Mare del Nord.

I vibrioni sono bastoncelli che possono vivere in acqua dolce e salata. Se la temperatura dell’acqua supera i 20 gradi, si moltiplicano rapidamente. L’infezione avviene attraverso ferite aperte o acqua ingerita e può portare a gravi malattie gastrointestinali.

I governi regionali di Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania lanciano l’allarme. Anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) offre una mappa interattiva che mostra quotidianamente quanto sono buone le condizioni per la diffusione dei vibrioni.

La crisi del Mare del Nord

Particolarmente colpiti sono il Mare del Nord sulla costa del Mare di Wadden nello Schleswig-Holstein e le foci dell’Elba e del Weser, nonché la Baia dello Jade e la foce dell’Ems nella Bassa Sassonia. Non vi è quindi alcun pericolo sulle isole di Wangerooge e Spiekeroog. Anche le altre isole Frisone orientali sono colpite solo leggermente.

Il Mar Baltico, invece, è molto più colpito: le condizioni per i vibrioni sono moderatamente buone su tutta la costa del Mar Baltico dello Schleswig-Holstein da Lubecca a Flensburg. Le baie, le foci dei fiumi e il fiordo Schlei del Mar Baltico sono più gravemente colpiti.

Mentre nel Mar Baltico del Meclemburgo al largo di Rostock non vi è quasi alcun rischio di vibrioni, i batteri possono moltiplicarsi particolarmente bene intorno a Rügen e Usedom.

Uno sguardo oltre i confini tedeschi mostra che il Mar Baltico, lungo le coste della Svezia e della Finlandia e, in modo ancora più estremo, intorno agli Stati baltici, è significativamente più colpito dai vibrioni.

Finora, aggiunge Sandra Simonsen, in nessun’altra grande zona balneare della Germania sono stati misurati valori così elevati da vietare la balneazione. Si raccomanda però cautela: non andare in piscina con le ferite aperte e non bisogna in nessun caso ingoiare acqua.