Negli ultimi anni gli integratori di collagene sono diventati una tendenza diffusa tra chi cerca pelle più giovane, capelli forti o articolazioni più sane. Ma la domanda è lecita: funzionano davvero o sono solo moda?

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Drugs in Dermatology (2019), l’assunzione quotidiana di collagene idrolizzato ha portato a un miglioramento visibile dell’elasticità e dell’idratazione della pelle in un campione di donne tra i 35 e i 55 anni, già dopo 8 settimane di utilizzo.

Un’altra ricerca dell’Università della California (Nutrients, 2021) ha evidenziato che un ciclo di 3 mesi di integratori ha avuto effetti positivi anche sulle articolazioni, riducendo dolori e rigidità nei soggetti con attività sportiva regolare o stress meccanico.

Tuttavia, gli effetti variano da persona a persona, e dipendono dalla qualità dell’integratore, dalla dieta complessiva e dalla costanza nell’assunzione. Non è un trattamento miracoloso, ma può essere un valido supporto in un contesto di stile di vita sano.

Consiglio del giorno: Se vuoi provare il collagene, scegli un integratore idrolizzato (peptidi), meglio se combinato con vitamina C, che ne favorisce l’assorbimento. Costanza e pazienza sono la vera chiave per notare i benefici.