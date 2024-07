Pressione alta, riducila con il potassio: cosa mangiare oltre alle banane

Chi soffre di pressione alta dovrebbe fare molta attenzione alla proprio alimentazione. Nello specifico, con l’ipertensione non bisogna stare attenti solo a non assumere troppo sale, ma è fondamentale assumere anche abbastanza potassio. Spinaci, banane, patate dolci, fagioli e avocado sono un valido aiuto per far scendere i livelli di pressione sanguigna.

A dimostrarlo è stato uno studio della Keck School of Medicine della University of Southern California, pubblicata su American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism.

Per arrivare a questo risultato i ricercatori hanno passato in rassegna diversi studi precedenti che avevano come focus gli effetti del potassio e del sodio nella dieta sull’ipertensione. “Diminuire l’apporto di sodio è un modo ben consolidato per abbassare la pressione sanguigna, evidenzia Alicia A. McDonough, autrice della ricerca, ma l’evidenza suggerisce che aumentando il potassio nella dieta si può avere un effetto altrettanto importante sull’ipertensione”.Nella tipica dieta occidentale, sottolinea la dottoressa McDonough, “l’apporto di sodio è alto e l’assunzione di potassio è bassa. Questo aumenta notevolmente la probabilità di sviluppare pressione alta.” Secondo la studiosa quando il potassio è basso, per bilanciare si utilizza la ritenzione di sodio per trattenerlo, che è come seguire una dieta ad alto contenuto di sale.