Qual è la colazione migliore per perdere peso: tutto quello che c’è da sapere

Se vi state chiedendo qual è la colazione migliore per perdere peso vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere

Cominciare con slancio la giornata è possibile se si fornisce all’organismo la giusta quantità di nutrienti essenziali alla vita. Non importa se piace maggiormente il salato o il dolce, quello che è fondamentale è mangiare in modo bilanciato alimenti con proteine, carboidrati complessi e grassi buoni.

Quali sono allora i cibi è che meglio consumare a colazione per perdere peso? Lo vediamo di seguito, facciamo degli esempi per comporre un pasto completo e bilanciato da gustare a inizio giornata.

Come preparare la colazione migliore per perdere peso

Tutti sappiamo che è molto importante fare una colazione equilibrata perché, essendo il primo pasto della giornata, deve fornire la giusta energia per sostenere il corpo e la mente nelle sfide che andranno a sostenere.

In generale i nutrizionisti indicano come perfetta una colazione in cui non ci sono molto zuccheri semplici, anzi è meglio se sono proprio assenti. Quindi non usate lo zucchero semolato per addolcire il caffè o il cappuccino. In quest’ultimo si può unire un po’ di miele, mentre nel primo si può usare un dolcificante naturale a zero calorie come la stevia, uno dei trucchetti per dimagrire velocemente.

I cereali da mangiare a colazione devono essere integrali. Quindi dimenticatevi le fette biscottate bianche, i cracker, le fette di pane con farine raffinate 00. Meglio consumare dei prodotti a base di farine integrali, soprattutto è bene anche variare molto la dieta, mangiare sì frumento integrale se non si hanno problemi di celiachia, ma anche riso integrale, orzo, avena integrale, ecc.

Ovviamente è da bandire dalla tavola qualsiasi sorta di merendina industriale, se volete preparatevi voi stessi dei dolci come biscotti integrali senza zuccheri, plumcake allo yogurt senza zuccheri, ciambellone di mandorle, ecc. L’importante è usare farine integrali, ingredienti proteici, pochi grassi e un basso contenuto di zuccheri semplici.

Potete anche gustare dei frullati che non alzano la glicemia e optare per cibi salati proteici come ad esempio quelli che vi elenchiamo di seguito:

2 uova sode, strapazzate o alla coque con mezzo avocado maturo e una fetta di pane integrale tostato. Da bere una tazza di tè verde o caffè senza zucchero

200 gr di yogurt greco naturale con un cucchiaino di miele, un cucchiaio di frutta di bosco fresca e 10 gr di mandorle o noci

pancake proteico preparato con 50 g di farina di avena, 100 gr di latte scremato o bevanda vegetale, 1 uovo intero, 1 cucchiaino di lievito per dolci, frutta fresca per guarnire.

Infine leggete anche cosa mangiare per avere più energie, perché a colazione se ne ha sempre un gran bisogno!