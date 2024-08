“Se non bevi abbastanza acqua ogni giorno, i fluidi corporei saranno sbilanciati, causando disidratazione. Quando la disidratazione è grave, può essere pericolosa per la vita”.

Gli adulti dovrebbero bere fra i 2,7 e i 3,7 litri di acqua al giorno, dice. Finora si sapeva di uno standard di 2 litri. Ora gli americani rincarano la dose. Dovremo correre sempre in bagno ma il nostro cervello funzionerà alla grande. L’esperienza lo conferma.

Sono parole scolpite a futura memoria in un sito ufficiale del Governo americano, Medilineplus.gov.

Il monito vale per tutti ma è valido in particolare per gli anziani.

Non bevve acqua per 2 giorni e vedevA Jerry Scotti nell’armadio

Indimenticabile la vicenda di una ultra ottantenne che dopo avere fatto indigestione essere rimasta due giorni senza ingerire un goccio di liquido si svegliò dicendo di avere visto Jerry Scotti nell’armadio.

Altrettanto importante fu l’esperienza di Mauro Prosperi, perso nel deserto del Sahara per una tempesta di sabbia durante una maratona. Sopravvisse bevendo la propria urina.

Combinazione di idrogeno e ossigeno

L’acqua, spiega Medilineplus, è una combinazione di idrogeno e ossigeno. È la base dei fluidi del corpo.

L’acqua, prosegue Medilineplus, costituisce più di due terzi del peso del corpo umano. Senza consumare acqua, gli esseri umani morirebbero in pochi giorni. Tutte le cellule e gli organi hanno bisogno di acqua per funzionare.

L’acqua funge da lubrificante. Costituisce la saliva e i fluidi che circondano le articolazioni. L’acqua regola la temperatura corporea attraverso la sudorazione.

Aiuta anche a prevenire e alleviare la stitichezza spostando il cibo attraverso l’intestino.

Assumiamo parte dell’acqua nel nostro corpo attraverso gli alimenti che mangi. Parte dell’acqua viene prodotta durante il processo di metabolismo.

L’acqua si assume anche tramite cibi e bevande liquidi, come zuppe, latte, tè, caffè, bibite, acqua potabile e succhi. L’alcol non si aggiunge all’acqua del corpo perché è un diuretico. Fa’ sì che il corpo rilasci acqua.