Usare il telefono mentre si sta seduti in bagno aumenta notevolmente il rischio di emorroidi. Lo ha rivelato un nuovo studio pubblicato su PLOS One.

Il bagno, scrive Jocelyn Solis-Moreira della Cnn che ha rilanciato lo studio, è da tempo un rifugio dove leggere qualcosa di leggero e, per i genitori stressati, un luogo dove concedersi un po’ di “tempo per sé”. Ma la quantità di tempo trascorso in bagno è diventata un problema medico sempre più urgente, poiché le persone passano dalla lettura di libri e riviste cartacei allo scorrimento infinito dei loro smartphone.

Stare seduti più a lungo di prima sul bagno ha delle conseguenze: le persone segnalano un tasso più elevato di emorroidi quando portano i loro smartphone in bagno.

Le emorroidi, spiega Jocelyn Solis-Moreira, sono gruppi di vene nel retto e all’esterno dell’ano che possono gonfiarsi e dilatarsi a causa dell’aumento della pressione, causando prurito, fastidio, dolore e sanguinamento.

In bagno con il telefono si perde la nozione del tempo

Questa nuova ricerca fornisce prove concrete di ciò che molti sospettavano da tempo: le persone perdono la cognizione del tempo in bagno quando hanno con sé il telefono. Afferma Trisha Pasricha, autrice principale dello studio, gastroenterologa presso il Massachusetts General Hospital e docente presso la Harvard Medical School:

“Tutto questo scorrere le pagine sta compromettendo la salute delle persone. L’intero modello di business di queste app di social media è quello di distrarci, farci perdere la cognizione del tempo e renderci dipendenti dall’algoritmo. Stiamo solo ora comprendendo quanto gli smartphone influenzino molti altri fattori della nostra vita”.

Lo studio è stato condotto su 125 adulti sottoposti a colonscopia di screening, invitati a compilare un sondaggio sulle loro abitudini igieniche, incluso se scorrano online in bagno.

Il sondaggio ha anche posto domande su sforzi, assunzione di fibre e routine di esercizio fisico, ulteriori fattori coinvolti nel rischio di emorroidi. La conferma della presenza di emorroidi è stata rilevata tramite endoscopia.

Il 66% degli intervistati ha riferito di utilizzare regolarmente il proprio smartphone in bagno. Chi lo faceva trascorreva significativamente più tempo in bagno rispetto a chi lasciava lo smartphone fuori dal bagno. Circa il 54% degli intervistati ha dichiarato di usare il telefono per leggere le notizie, mentre circa il 44% trascorreva il tempo sui social media.

Quanto incide lo scrolling incontrollato sul water sul rischio di emorroidi? I ricercatori hanno scoperto che l’uso regolare dello smartphone sul water era associato a un rischio maggiore del 46% di sviluppare emorroidi. Circa il 37% degli utenti di smartphone trascorre più di cinque minuti sul water, rispetto al 7% di chi non utilizza smartphone.

Come l’uso del telefono in bagno causa emorroidi

Le emorroidi sono spesso associate alla posizione seduta prolungata; tuttavia, il rischio è maggiore quando si sta seduti troppo a lungo sul water. Il sedile del water aperto comprime la zona rettale, mantenendo i glutei in una posizione più bassa rispetto a quando si è seduti su una sedia. Nel tempo, la maggiore pressione del sedile del water può causare un accumulo di sangue nel retto.

“Quando si è seduti su un water aperto, non si ha alcun supporto per il pavimento pelvico”, ha affermato Pasricha. Oltre a trascorrere più tempo seduti, usare uno smartphone sul water può aumentare il rischio di emorroidi a causa di una postura scorretta.

Hima Ghanta, chirurgo colorettale presso l’Holy Name Medical Center nel New Jersey, non coinvolta nello studio, ha affermato che le persone tendono a incurvarsi quando guardano il telefono, il che non è l’ideale per l’escrezione perché il retto e l’ano si curvano dal colon. La posizione accovacciata è un’opzione migliore per un’evacuazione fluida.

“Le persone che in passato dovevano accovacciarsi tendevano a non avere così tanti problemi, ma poiché abbiamo cambiato l’angolazione con cui evacuiamo e stiamo seduti più a lungo, questi sono fattori che aggravano le emorroidi”, ha affermato Ghanta.

Aumento delle diagnosi di emorroidi nelle generazioni più giovani

Sebbene lo studio abbia coinvolto solo adulti dai 45 anni in su, Pasricha ha affermato che i risultati possono essere applicati anche ai giovani, poiché sono i più propensi a portare sempre con sé il telefono.

“È stato utile avere questo gruppo (45 anni e oltre) perché c’erano persone che non usavano lo smartphone in bagno. Quindi abbiamo avuto un gruppo di confronto”, ha spiegato Pasricha. “Avere un terzo di persone che non portava lo smartphone in bagno ci ha aiutato a capire quale potesse essere un punto di riferimento, soprattutto perché immagino che la situazione sia più grave per i soggetti più giovani”.

Sandhya Shukla, gastroenterologa presso l’Atlantic Coast Gastroenterology Associates nel New Jersey, non coinvolta nello studio, ha affermato di visitare pazienti più giovani a cui è stato diagnosticato un problema di emorroidi. Sebbene altri fattori, come un basso apporto di fibre e l’obesità, possano spiegare perché ciò accada, ha affermato che scorrere la pagina senza pensarci sul water è uno dei principali fattori che contribuiscono a questo problema.

Come ridurre il rischio di emorroidi?

La risposta più semplice è evitare di portare il telefono in bagno. Se lo si porta, tuttavia, tutti i medici raccomandano di limitare il tempo trascorso seduti. In passato, i gastroenterologi consigliavano di non trascorrere più di 10 minuti seduti sul water. L’ideale sarebbe aspettare dai tre ai cinque minuti.